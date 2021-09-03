На Доме профсоюзов в центре Киева повесили плакат с Мураевым (фото, видео)

Портрет экс-регионала на здании, ставшем символом Майдана, вызвал волну критики. Его демонтировали спустя несколько часов.

В пятницу, 3 сентября, на Доме профсоюзов, который расположен на Майдане Независимости в Киеве, повесили рекламный баннер, на котором запечатлен лидер партии "Наши" Евгений Мураев, логотип принадлежащего ему телеканала "Наш" и надпись "Тут наша земля" на фоне украинского флага. Об этом сообщили в "Национальном музее революции достоинства".

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Фото: Perepichka News

"С большого баннера на Майдан Независимости и аллею Героев Небесной Сотни смотрит экс-регионал, который голосовал за "диктаторские законы" 16 января, называет Революцию Достоинства государственным переворотом и хвалился тем, что помогал избежать уголовной ответственности Азарову", — говорится в сообщении.

В музее отметили, что Майдан отстаивали миллионы украинцев, а потому "это таки не их, но наша — украинская — земля". Сотрудники обратились к столичным властям в лице Киевской городской государственной администрации (КГГА), Управлению по вопросам рекламы КГГА, КП "Киевреклама", а также к Федерации профсоюзов Украины с просьбой поспособствовать демонтажу плаката.

При этом рядом с Домом профсоюзов адвокат рекламной компании заявила журналисту "Вестей", что разрешительные документы на плакат имеются. Несмотря на это, вскоре плакат все же сняли.

В то же время "Вести" сообщают, что инициатива по демонтажу плаката принадлежала "Демсокире", представители которой были рядом со зданием. Эти люди отметили, что Мураев не может висеть в центре украинской столицы, поскольку "он сепар".

Напомним, 2 сентября Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания обратился в суд с целью лишения лицензии телеканала "Наш", которым владеет Мураев. Как утверждается, причиной стало разжигание ненависти в эфирах и неустранение нарушений по просьбе Нацсовета.

Ранее также сообщалось, что председатель Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрий Разумков надеется, что суд против телеканала "НАШ", который был инициирован Национальным советом по вопросам ТВ и радиовещания, будет объективным.