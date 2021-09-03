На Будинку профспілок у центрі Києва повісили плакат із Мураєвим (фото, відео)

Портрет ексрегіонала на будівлі, що став символом Майдану, викликав хвилю критики. Його демонтували через кілька годин.

У п'ятницю, 3 вересня, на Будинку профспілок, який розташований на Майдані Незалежності в Києві, повісили рекламний банер, на якому зображений лідер партії "Наші" Євген Мураєв, логотип належить його телеканалу "Наш" і напис "Тут наша земля" на тлі українського прапора. Про це повідомили в "Національному музеї революції гідності".

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Фото: Perepichka News

"З великого банера на Майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні дивиться ексрегіонал, який голосував за "диктаторські закони" 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допомагав уникнути кримінальної відповідальності Азарову", — йдеться в повідомленні.

У музеї зазначили, що Майдан відстоювали мільйони українців, а тому "це таки не їхня, але наша — українська — земля". Співробітники звернулися до столичної влади в особі Київської міської державної адміністрації (КМДА), Управлінню з питань реклами КМДА, КП "Київреклама", а також до Федерації профспілок України з проханням посприяти демонтажу плаката.

При цьому поряд із Будинком профспілок адвокатка рекламної компанії заявила журналісту "Вестей", що дозвільні документи на плакат є. Незважаючи на це, незабаром плакат все ж зняли.

У той же час "Вести" повідомляють, що ініціатива з демонтажу плаката належала "Демсокирі", представники якої були поруч із будівлею. Ці люди зазначили, що Мураєв не може висіти в центрі української столиці, оскільки "він сепар".

Нагадаємо, 2 вересня Національна рада з питань ТБ і радіомовлення звернулася до суду з метою позбавлення ліцензії телеканалу "Наш", яким володіє Мураєв. Як стверджується, причиною стало розпалювання ненависті в ефірах і неусунення порушень на прохання Нацради.

Раніше також повідомлялося, що голова Верховної Ради (ВР) України Дмитро Разумков сподівається, що суд проти телеканалу "НАШ", який був ініційований Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, буде об'єктивним.