Нові санкції Нацради: у каналу "Наш" хочуть забрати ліцензію в суді, а "Інтеру" призначили перевірку

Нацрада подала позов до суду на телеканал "Наш" через порушення, пов'язані з розпалюванням ненависті Оленою Лукаш та Андрієм Пальчевським. "Інтер" показував фільми із забороненими акторами.

Три українські телеканали й одна радіостанція потрапили під санкції через порушення, допущені в ефірі або пов'язані з порушенням їхньої програмної концепції. Про це в четвер, 2 вересня, повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Серед них — телеканали "Інтер", "Наш", "Максі-ТВ" і радіостанція "Радіо Клас".

Що стосується "Інтера", то його знову позапланово перевірять у зв'язку з демонстрацією фільмів, знятих у Радянському Союзі, в якому знімалися актори з Переліку осіб, що загрожують національній безпеці. За даними Нацради, з 9 по 29 серпня на каналі транслювалися 12 таких фільмів.

Перевіряти телеканал збираються із 17 вересня по 1 жовтня. При цьому до 21 вересня телеканал повинен надіслати на адресу регулятора потрібні документи і матеріали.

Телеканали "Наш" і "Максі-ТВ"

Дісталося і телеканалу "Наш": йому можуть анулювати ліцензію через неусунення раніше зафіксованих порушень, які, як вважають у Нацраді, пов'язані з розпалюванням ненависті в прямому ефірі.

Це стосується виступів в ефірі телеканалу Олени Лукаш — міністрині юстиції часів президентства Віктора Януковича — 27 і 28 квітня. За це телеканал отримав штраф у розмірі 119 544 гривень. Крім цього, Нацрада надіслала до суду позов про анулювання каналу "Наш" за "системне порушення законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусунення порушень після застосування двох попередніх штрафних санкцій".

Лукаш, зокрема, стверджувала, що чинна влада, а також ті, хто їй сприяють у боротьбі з російською агресією, — становлять загрозу і небезпеку для людей. Також вона заявляла, що вся відповідальність за військові дії лежать на політичному керівництві України, а не на країні-агресорі.

У Нацраді також вважають, що Лукаш нав'язує глядачам, що в Україні "процвітає фашизм".

Зі свого боку, на телеканалі, як стверджується, ніхто не робив спроб збалансувати однобічність та упередженість висказаної позиції і наведених аргументів.

Рішення також стосувалося ефіру телеканалу 7 і 8 травня 2021, де в програмі "П'ятниця. Вечір" брав участь Андрій Пальчевський. Останній, на думку Нацради, допустив висловлювання, які провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням і місцем проживання громадян України.

Попередження і штраф у розмірі 239 089 гривень отримав телеканал "Максі-ТВ" — за ретрансляцію передач телеканалу "Наш".

Інші порушення

Санкції торкнулися також телеканалу "Донеччина TV". Їм оголосили про попередження через недотримання порядку розміщення логотипу і даних про виробника програм, програмної концепції, а також рекламного законодавства.

Також повідомляється про попередження телеканалу "ИСЛАНДИЯ", який не вів мовлення на тих частотах, які були йому виділені, "5 канал" і радіостанція "Країна ФМ" — вони, на думку Нацради, порушили програми мовлення в Дні пам'яті.

Штраф у розмірі 1 800 гривень отримала радіостанція "Радіо Клас" — за те, що кількість пісень, які виконуються українською мовою, була меншою, ніж необхідна частка.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки й оборони під час засідання затвердила санкції проти головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви і блогера Анатолія Шарія, а також його родичів. Під санкції потрапили також усі медіаресурси, підконтрольні нардепу Андрію Деркачу.

Раніше голова Верховної Ради (ВР) України Дмитро Разумков висловив надію, що суд проти телеканалу "Наш", ініційований Нацрадою, буде об'єктивним, а рішення щодо нього — неупередженим.