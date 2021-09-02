Новые санкции Нацсовета: у канала "Наш" хотят забрать лицензию в суде, а "Интеру" назначили проверку

Нацсовет подал иск в суд на телеканал "Наш" из-за нарушений, связанных с разжиганием ненависти Еленой Лукаш и Андреем Пальчевским. "Интер" показывал фильмы с запрещенными актерами.

Три украинских телеканала и одна радиостанция попали под санкции из-за нарушений, допущенных в эфире или связанных с нарушением их программной концепции. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

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Среди них — телеканалы "Интер", "Наш", "Макси-ТВ" и радиостанция "Радио Класс".

Что касается "Интера", то его вновь внепланово проверят в связи с демонстрацией фильмов, снятых в Советском Союзе, в котором снимались актеры из Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности. По данным Нацсовета, с 9 по 29 августа на канале транслировались 12 таких фильмов.

Проверять телеканал собираются с 17 сентября по 1 октября. При этом до 21 сентября телеканал должен направить в адрес регулятора нужные документы и материалы.

Телеканалы "Наш" и "Макси-ТВ"

Досталось и телеканалу "Наш": ему могут аннулировать лицензию из-за неустранения ранее обнаруженных нарушений, которые, как считают в Нацсовете, связаны с разжиганием ненависти в прямом эфире.

Это касается выступлений в эфире телеканала Елены Лукаш — министра юстиции времен президентства Виктора Януковича — 27 и 28 апреля. За это телеканал получил штраф в размере 119 544 гривен. Помимо этого, Нацсовет направил в суд иск об аннулировании канала "Наш" за "системное нарушение законодательных норм по распространению языка вражды и неустранение нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций".

Лукаш, в частности, утверждала, что действующая власть, а также те, кто ей способствуют в борьбе с российской агрессией, — представляют угрозу и опасность для людей. Также она заявляла, что вся ответственность за военные действия лежат на политическом руководстве Украины, а не на стране-агрессоре.

В Нацсовете также считают, что Лукаш навязывает зрителям, что в Украине "процветает фашизм".

В свою очередь, на самом телеканале, как утверждается, никто не предпринимал попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов.

Решение также касалось эфира телеканала 7 и 8 мая 2021, где в программе "Пятница. Вечер" участвовал Андрей Пальчевский. Последний, по мнению Нацсовета, допустил высказывания, которые провоцируют ненависть и дискриминацию по этническому происхождению и месту жительства граждан Украины.

Предупреждение и штраф в размере 239 089 гривен получил телеканал "Макси-ТВ" — за ретрансляцию передач телеканала "Наш".

Прочие нарушения

Санкции коснулись также телеканала "Донетчина TV". Им объявили о предупреждении из-за несоблюдения порядка размещения логотипа и данных о производителе программ, программной концепции, а также рекламного законодательства.

Также сообщается о предупреждении телеканалу "ИСЛАНДИЯ", который не вел вещание на тех частотах, которые были ему выделены, "5 канал" и радиостанция "Країна ФМ" — они, по мнению Нацсовета, нарушили программы вещания в Дни памяти.

Штраф в размере 1 800 гривен получила радиостанция "Радио Класс" — за то, что число песен, которые исполняются на украинском языке, было меньше необходимой доли.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны во время заседания утвердил санкции в отношении главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария, а также его родственников. Под санкции попали также все медиаресурсы, подконтрольные нардепу Андрею Деркачу.

Ранее председатель Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрий Разумков высказал надежду, что суд против телеканала "Наш", инициируемый Нацсоветом, будет объективным, а решение по нему — беспристрастным.