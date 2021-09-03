Нардепов в аэропорту Полтавы несколько часов не выпускали из самолета, им пришлось улететь, - СМИ

Среди пассажиров, уверяют журналисты, был Сергей Левочкин и еще около десятка депутатов от ОПЗЖ. Народные избранники знали, что аэропорт находится на реконструкции, но настояли именно на этом маршруте.

Около десятка человек, среди которых депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин, не смогли покинуть самолет отечественной авиакомпании "Windrose", который совершил посадку в аэропорту Полтавы. Об этом, как пишет "Украинская правда", сообщил глава Полтавской облгосадминистрации (ОГА) Олег Синегубов.

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По словам главы ОГА, инцидент произошел еще 30 августа. В аэропорт поступил запрос о принятии борта, на котором будет 15 человек, однако поскольку самолет находится на реконструкции, прозвучал отказ.

"Мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров", — сказал Синегубов.

Позже появилась информация, что в самолете, который приземлился, есть люди, в частности — народные депутаты. Было решено, что самолет сядет на полосу, но дальше его не пустили.

"Потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей", — отметил руководитель области.

По его словам, сотрудники аэропорта провели с людьми на борту переговоры. Пассажирам разъяснили ситуацию, те же, в свою очередь, отметили, что "Windrose" заверяла их в возможности высадки в Полтаве. Сошлись в итоге на том, что высадки не будет.

Фото: Украинская правда

В ОГА считают, что летевшие в этом самолете люди планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Там отмечают, что среди них было девятеро нардепов, однако их личности не устанавливались.

По словам Синегубова, об инциденте сообщили в профильное министерство, Офис президента и правоохранителям.

УП пишет, что самолет стоял в аэропорту Полтавы несколько часов, после чего улетел в Харьков. В СМИ отмечают, что среди пассажиров были: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков. Помимо этого, в самолете якобы летели помощница бывшего депутата Верховной Рады Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

И хотя в ОПЗЖ информацию журналистам не подтвердили, назвав ее "ерундой", в авиакомпании УП все же сообщили, что такие пассажиры на борту были. Они, как утверждается, знали, что в аэропорту Полтавы их могут не выпустить, но все же настояли на маршруте Киев — Полтава.

На сегодняшний день в аэропорту проходит реконструкция, рейсовые самолеты не принимаются.

Как сообщалось ранее, 23 июня авиарейс из Киева в Ужгород был задержан из-за народного депутата Верховной Рады Николая Тищенко из фракции "Слуга народа". По информации журналистов, нардепу потребовалось несколько дублей, чтобы обратиться к жителям Закарпатской области и пообещать "защитить их права".

До этого, в апреле Николай Тищенко отправился в Ужгород новым рейсом из Киева, но самолет не сумел долететь до места назначения из-за погодных условий. Воздушное судно приземлилось во Львове, поэтому депутаты добирались в столицу Закарпатья уже на автомобиле.