10 нардепів кілька годин не випускали з літака в аеропорту Полтави, їм довелося відлетіти, — ЗМІ

Серед пасажирів, запевняють журналісти, був Сергій Льовочкін та інші депутати від ОПЗЖ. Народні обранці знали, що аеропорт перебуває на реконструкції, але наполягли саме на цьому маршруті.

Близько десятка людей, серед яких депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Сергій Льовочкін, не змогли покинути літак вітчизняної авіакомпанії "Windrose", який здійснив посадку в аеропорту Полтави. Про це, як пише "Українська правда", повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов.

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За словами голови ОДА, інцидент стався ще 30 серпня. В аеропорт надійшов запит про прийняття борту, на якому буде 15 чоловік, проте оскільки літак перебував на реконструкції, пролунала відмова.

"Ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти порожній літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів", — сказав Синєгубов.

Пізніше з'явилася інформація, що в літаку, який приземлився, є люди, зокрема — народні депутати. Було вирішено, що літак сяде на смугу, але далі його не пустили.

"Тому що немає відповідного права. Перш за все мова про безпеку людей", — зазначив керівник області.

За його словами, співробітники аеропорту провели з людьми на борту переговори. Пасажирам роз'яснили ситуацію, ті ж, у свою чергу, зазначили, що "Windrose" запевняла їх у можливості висадки в Полтаві. Зійшлися в результаті на тому, що висадки не буде.

Фото: Украинская правда

В ОДА вважають, що люди, котрі летіли в цьому літаку, планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Там зазначають, що серед них було дев'ятеро нардепів, проте їхні особи не встановлювалися.

За словами Синєгубова, про інцидент повідомили в профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронцям.

УП пише, що літак перебував в аеропорту Полтави кілька годин, після чого відлетів до Харкова. У ЗМІ зазначають, що серед пасажирів були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калетник і Олександр Волков. Крім цього, у літаку нібито летіли помічниця колишнього депутата Верховної Ради Віталія Хомутинника Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова і Мая Радченко.

І хоча в ОПЗЖ інформацію журналістам не підтвердили, назвавши її "нісенітницею", в авіакомпанії УП все ж повідомили, що такі пасажири на борту були. Вони, як стверджується, знали, що в аеропорту Полтави їх можуть не випустити, але все ж наполягли на маршруті Київ — Полтава.

На сьогодні в аеропорту проходить реконструкція, рейсові літаки не приймаються.

Як повідомлялося раніше, 23 червня авіарейс з Києва до Ужгорода був затриманий через народного депутата Верховної Ради Миколу Тищенка з фракції "Слуга народу". За інформацією журналістів, нардепу було потрібно декілька дублів, щоб звернутися до жителів Закарпатської області і пообіцяти "захистити їхні права".

До цього, у квітні Микола Тищенко вирушив до Ужгорода новим рейсом з Києва, але літак не зміг долетіти до місця призначення через погодні умови. Повітряне судно приземлилося у Львові, тому депутати добирались до столиці Закарпаття вже автомобілем.