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В МИД Украины рассказали, когда ждать визита Байдена в Киев

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Джозеф Байден
Джозеф Байден

По словам министра иностранных дел, визит состоится, но пока стороны сосредоточены на выполнении предыдущих договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что Джозеф Байден посетит Украину, но не в этом году, сообщает Интерфакс-Украина

"Я не сомневаюсь, что президент Байден прилетит в Киев. Но это будет не в 2021 году. Международная практика не предусматривает обмен визитами президентов в один год", — говорит Кулеба.

По словам Кулебы, пока украинская и американская стороны будут выполнять договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее министр иностранных дел заявил, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США в Украину.

Будучи вице-президентом США Байден был в Украине в 2017 году. Тогда он встречался с экс-президентом Петром Порошенко и экс-премьером Владимиром Гройсманом.

Этим летом президент Украины очень сильно хотел провести встречу с Байденом перед встречей президента США с Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария. Но Белый дом отклонил эту просьбу, сообщает CNN, издание, которое поддерживает демократов.

Во время общения с Путиным в Женеве Байден сообщил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Изначально встреча Зеленского и Байдена была запланирована на 31 августа, но ее перенесли из-за последнего дня вывода американских войск из Афганистана.

Источник CNN говорит, что в Киеве были немного недовольны изменением календаря визита, который первоначально планировался на конец июля, а также была некоторая обеспокоенность по поводу поддержки Украины со стороны США по Северному потоку-2 и встречей Байдена с Путиным перед встречей с Зеленским.

Напоминаем, что по итогам встречи Зеленского и Байдена, были сделаны заявления о том, что США поддерживают стремление нашей страны вступить в НАТО, а сам Байден пообещал санкции для России, если она будет использовать "Северный поток-2" как оружие.

Таже Фокус писал об основных результатах встречи Зеленского и Байдена. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.