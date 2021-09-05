В МИД Украины рассказали, когда ждать визита Байдена в Киев

По словам министра иностранных дел, визит состоится, но пока стороны сосредоточены на выполнении предыдущих договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорит, что Джозеф Байден посетит Украину, но не в этом году, сообщает Интерфакс-Украина

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"Я не сомневаюсь, что президент Байден прилетит в Киев. Но это будет не в 2021 году. Международная практика не предусматривает обмен визитами президентов в один год", — говорит Кулеба.

По словам Кулебы, пока украинская и американская стороны будут выполнять договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ранее министр иностранных дел заявил, что украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США в Украину.

Будучи вице-президентом США Байден был в Украине в 2017 году. Тогда он встречался с экс-президентом Петром Порошенко и экс-премьером Владимиром Гройсманом.

Этим летом президент Украины очень сильно хотел провести встречу с Байденом перед встречей президента США с Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария. Но Белый дом отклонил эту просьбу, сообщает CNN, издание, которое поддерживает демократов.

Во время общения с Путиным в Женеве Байден сообщил о непоколебимой приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Изначально встреча Зеленского и Байдена была запланирована на 31 августа, но ее перенесли из-за последнего дня вывода американских войск из Афганистана.

Источник CNN говорит, что в Киеве были немного недовольны изменением календаря визита, который первоначально планировался на конец июля, а также была некоторая обеспокоенность по поводу поддержки Украины со стороны США по Северному потоку-2 и встречей Байдена с Путиным перед встречей с Зеленским.

Напоминаем, что по итогам встречи Зеленского и Байдена, были сделаны заявления о том, что США поддерживают стремление нашей страны вступить в НАТО, а сам Байден пообещал санкции для России, если она будет использовать "Северный поток-2" как оружие.

Таже Фокус писал об основных результатах встречи Зеленского и Байдена. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.