"Разговор без реверансов": Кулеба рассказал о результатах встречи Зеленского и Байдена

Министр иностранных дел подробно рассказал, о чем более 2 часов говорили Джо Байден и Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал оценку результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена, которая состоялась в Вашингтоне 1 сентября. Свои комментарии министр озвучил в прямом эфире на Facebook

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По словам Дмитрия Кулебы, между двумя лидерами двух сильных государств состоялся очень откровенный разговор "без реверансов" — стороны задавали вопросы друг другу четко и без особой дипломатии. Джо Байден лично поддерживает Украину, а президент Зеленский от имени всего украинского народа эту поддержку ценит, что еще раз подтверждает союзнический характер переговоров.

Министр подчеркнул, что, поскольку Соединенные Штаты являются не просто стратегическим партнером Украины, а партнером по безопасности "номер один", то и тема безопасности, обсуждаемая двумя президентами, была ключевой. Конкретно речь шла о безопасности Украины — а именно обсуждались вопросы вступления в НАТО, укрепление обороноспособности Украины в Черном море и вопросы касаемо "Северного потока – 2", так как это тема, по мнению министра, прежде всего безопасности, а не экономики.

Результатами переговоров Дмитрий Кулеба чрезвычайно доволен, так как они превысили все ожидания украинских дипломатов. Министр поблагодарил американских партнеров за конструктивных диалог, в результате которого было подписано Совместное заявление стратегического партнерства между Украиной и США.

"Это беспрецедентный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень, и уже этой осенью я и госсекретарь Блинкен проведем заседание обновленной комиссии и примем новую хартию стратегического партнерства между Украиной и США", — заявил Дмитрий Кулеба.

В области военного сотрудничества администрация Байдена готова уже до конца года выделить 60 млн долларов на ракетные комплексы Javelin и другое военное оборудование.

Кулеба особенно отметил тему "Северного потока-2".

"Состоялся очень предметный разговор по СП-2, относительных тех рисков, которые несут в себе отсутствие решимости и жесткости в отношении России со стороны наших партнеров", — сказал министр

Что касается сотрудничества в сфере экономики, министр сообщил, что американский Exim Bank готов выделить 3 млрд долларов для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и т.д. 45 млн долларов будет выделено для решения гуманитарных проблем временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

В целом глава МИДа оценивает встречу двух президентов как классический пример переговоров в формате "Win-Win", где обе стороны договорились на взаимовыгодных условиях.

Отметим, встреча Зеленского и Байдена состоялась в Белом доме в Вашингтоне. Перед началом закрытой части разговора украинский лидер заявил, что благодарен США за поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Фокус разбирался, чем для Украины может обернуться встреча Байдена и Зеленского и с чем украинский лидер может вернуться на Родину.