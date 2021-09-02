"Розмова без реверансів": Кулеба розповів про результати зустрічі Зеленського і Байдена

Міністр закордонних справ докладно розповів, про що понад 2 години говорили Джо Байден і Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав оцінку результатам зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джозефа Байдена, яка відбулася у Вашингтоні 1 вересня. Свої коментарі міністр озвучив у прямому ефірі на Facebook

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За словами Дмитра Кулеби, між двома лідерами двох сильних держав відбулася дуже відверта розмова "без реверансів" — сторони ставили запитання один одному чітко і без особливої дипломатії. Джо Байден особисто підтримує Україну, а президент Зеленський від імені всього українського народу цю підтримку цінує, що ще раз підтверджує союзницький характер переговорів.

Міністр підкреслив, що, оскільки Сполучені Штати є не просто стратегічним партнером України, а партнером з безпеки "номер один", то і тема безпеки, обговорювана двома президентами, була ключовою. Конкретно йшлося про безпеку України — а саме обговорювалися питання вступу в НАТО, зміцнення обороноздатності України в Чорному морі і питання щодо "Північного потоку-2", оскільки це тема, на думку міністра, насамперед безпеки, а не економіки.

Результатами переговорів Дмитро Кулеба надзвичайно задоволений, адже вони перевищили всі очікування українських дипломатів. Міністр подякував американським партнерам за конструктивний діалог, у результаті якого було підписано Спільну заяву стратегічного партнерства між Україною і США.

"Це безпрецедентний документ, який виводить стратегічне партнерство України і США на новий рівень, і вже цієї осені я і держсекретар Блінкен проведемо засідання оновленої комісії і ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною і США", — заявив Дмитро Кулеба.

У галузі військового співробітництва адміністрація Байдена готова вже до кінця року виділити 60 млн доларів на ракетні комплекси Javelin та інше військове обладнання.

Кулеба особливо відзначив тему "Північного потоку-2".

"Відбулася дуже предметна розмова щодо ПП-2, щодо тих ризиків, які несуть у собі відсутність рішучості і жорсткості по відношенню до Росії з боку наших партнерів", — сказав міністр

Що стосується співпраці у сфері економіки, міністр повідомив, що американський Exim Bank готовий виділити 3 млрд доларів для фінансування проектів американських компаній в Україні у сфері інфраструктури, енергетики, сільського господарства тощо. 45 млн доларів буде виділено для вирішення гуманітарних проблем тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У цілому глава МЗС оцінює зустріч двох президентів як класичний приклад переговорів у форматі "Win-Win", де обидві сторони домовилися на взаємовигідних умовах.

Зазначимо, зустріч Зеленського і Байдена відбулася в Білому домі у Вашингтоні. Перед початком закритої частини розмови український лідер заявив, що вдячний США за підтримку територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чим для України може обернутися зустріч Байдена і Зеленського і з чим український лідер може повернутися на Батьківщину.