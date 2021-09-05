У МЗС України розповіли, коли чекати візиту Байдена до Києва

За словами міністра закордонних справ, візит відбудеться, але поки сторони зосереджені на виконанні попередніх домовленостей.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що Джозеф Байден відвідає Україну, але не в цьому році, повідомляє Інтерфакс-Україна

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"Я не сумніваюся, що президент Байден прилетить до Києва. Але це буде не в 2021 році. Міжнародна практика не передбачає обмін візитами президентів в один рік", — говорить Кулеба.

За словами Кулеби, поки українська і американська сторони будуть виконувати домовленості, які були досягнуті під час візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон.

Раніше міністр закордонних справ заявив, що українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента США в Україну.

Будучи віце-президентом США Байден був в Україні в 2017 році. Тоді він зустрічався з екс-президентом Петром Порошенко і екс-прем'єром Володимиром Гройсманом.

Цього літа президент України дуже сильно хотів провести зустріч з Байденом перед зустріччю президента США з Володимиром Путіним в Женеві, Швейцарія. Але Білий дім відхилив це прохання, повідомляє CNN, видання, яке підтримує демократів.

Під час спілкування з Путіним в Женеві Байден повідомив про непохитну прихильність Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України. Спочатку зустріч Зеленського і Байдена була запланована на 31 серпня, але її перенесли через останній день виведення американських військ з Афганістану.

Джерело CNN говорить, що в Києві були трохи незадоволені зміною календаря візиту, який спочатку планувався на кінець липня, а також була деяка стурбованість з приводу підтримки України з боку США по Північному потоку-2 і зустріччю Байдена з Путіним перед зустріччю із Зеленським.

Нагадуємо, що за підсумками зустрічі Зеленського і Байдена, були зроблені заяви про те, що США підтримують прагнення нашої країни вступити в НАТО, а сам Байден пообіцяв санкції для Росії, якщо вона буде використовувати "Північний потік-2" як зброя.

Таже Фокус писав про основні результати зустрічі Зеленського і Байдена. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.