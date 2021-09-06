Монастырский высказался против выхода из МВД Нацгвардии и пограничников

За разделение подконтрольного Монастырскому ведомства выступает фракция "Слуга народа". Глава МВД считает, что за семь лет действующая система показала свою эффективность.

Структура Министерства внутренних дел должна оставаться целостной для того, чтобы ведомство и далее эффективно гарантировало безопасность государства. Об этом в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава МВД Денис Монастырский.

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Министр внутренних дел высказался против отделения от ведомства Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

"Это неправильный подход в принципе, учитывая тот факт, что система, которая сложилась, работает", — заявил Монастырский.

Глава МВД считает, что сотрудничество всех структур, входящих в МВД, за семь лет показало свою эффективность.

Примером такого сотрудничества Монастырский назвал охрану общественного порядка на массовых мероприятиях, где задействовано около 40% полиции и 60% нацгвардейцев.

"Если будет сбой, произойдет конфликт, потому все время необходимо коммуницировать. В Киеве, где больше всего происходит массовых мероприятий, все силы координирует лично начальник полиции Киева", — заявил глава ведомства, отметив, что если будет два центра принятия решений, то произойдет развал.

Таким образом, Монастырский не поддерживает сторонников разделения МВД, в числе которых — международные партнеры Украины.

"Структура Министерства внутренних дел должна состоять именно из этих частей: Нацполиция, пограничники, Нацгвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и миграционная служба", — заявил министр, отметив, что пять структур МВД — "это кулак, который способен обеспечить безопасность государства".

До этого сообщалось, что "слуги народа" намерены вывести из состава МВД Нацгвардию и пограничников. Глава президентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия в своем заявлении от 19 июля заявил, именно такая задача была поставлена перед новым главой ведомства Денисом Монастырским.

"Одна из главных задач, которые будут стоять перед министром, — это сделать разделение этих частей", — рассказал Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что пограничники точно будут выведены из состава Министерства внутренних дел. Что же касается Государственной миграционной службы, то по ней вопрос, по его словам, открыт.

Арахамия отметил, что отделить Нацгвардию и Госпогранслужбу от МВД представители большинства хотят уже довольно долго, однако препятствовал этому предыдущий министр внутренних дел Арсен Аваков.

15 июля нардепы проголосовали за отставку с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.