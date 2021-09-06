Монастирський висловився проти виходу з МВС Нацгвардії та прикордонників

За поділ підконтрольного Монастирському відомства виступає фракція "Слуга народу". Глава МВС вважає, що за сім років чинна система показала свою ефективність.

Структура Міністерства внутрішніх справ повинна залишатися цілісною для того, щоб відомство й далі ефективно гарантувало безпеку держави. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" заявив глава МВС Денис Монастирський.

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Міністр внутрішніх справ висловився проти відділення від відомства Національної гвардії і Держприкордонслужби.

"Це неправильний підхід в принципі, з огляду на той факт, що система, яка склалася, працює", — заявив Монастирський.

Глава МВС вважає, що співпраця всіх структур, що входять у МВС, за сім років показала свою ефективність.

Прикладом такої співпраці Монастирський назвав охорону громадського порядку на масових заходах, де задіяно близько 40% поліції і 60% нацгвардійців.

"Якщо буде збій, відбудеться конфлікт, тому весь час необхідно комунікувати. У Києві, де найбільше стається масових заходів, всі сили координує особисто начальник поліції Києва", — заявив глава відомства, відзначивши, що якщо буде два центри прийняття рішень, то станеться розвал.

Таким чином, Монастирський не підтримує прихильників поділу МВС, у числі яких — міжнародні партнери України.

"Структура Міністерства внутрішніх справ повинна складатися саме з цих частин: Нацполіція, прикордонники, Нацгвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій та міграційна служба", — заявив міністр, зазначивши, що п'ять структур МВС — "це кулак, який здатний забезпечити безпеку держави".

До цього повідомлялося, що "слуги народу" мають намір вивести зі складу МВС Національну гвардію і прикордонників. Глава президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія у своїй заяві від 19 липня заявив, саме таке завдання було поставлене перед новим главою відомства Денисом Монастирським.

"Одне з головних завдань, які стоятимуть перед міністром, — це зробити поділ цих частин", — розповів Арахамія.

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що прикордонники точно будуть виведені зі складу Міністерства внутрішніх справ. Що ж стосується Державної міграційної служби, то щодо неї питання, за його словами, відкрите.

Арахамія зазначив, що відокремити Національну гвардію і Держприкордонслужбу від МВС представники більшості хочуть вже досить довго, проте перешкоджав цьому попередній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

15 липня нардепи проголосували за відставку з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.