34 награждения в сутки: Минобороны с начала года выдало оружие почти 5 500 гражданам

Речь идет как об огнестрельном, так и о холодном оружии. В то же время Минобороны утаило число награждений при министре Таране и его предшественнике Загороднюке.

В период с 1 января по 28 августа 2021 года Министерство обороны Украины выдало наградное оружие 5 482 гражданам. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.

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Речь идет как о холодном оружии, так и об огнестрельном.

"Сообщаю, что в 2021 году поощрительными наградами Министерства обороны Украины награждены 5 482 человека", — говорится в ответе на запрос, под которым стоит подпись директора Департамента кадровой политики Минобороны Олега Яцино.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Если считать, что награждают оружием только в рабочие дни, то каждые сутки поощрительную награду получают в среднем около 34 человек.

Перечень граждан, которые получили оружие, в ведомстве предоставлять отказались, сославшись на то, что обнародование этой информации может обернуться угрозой для жизни и здоровья этих людей — речь идет, в частности, о тех, кто принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. Также в ответе упомянули, что информация содержит персональные данные.

Примечательно, что в запросе Фокус стремился выяснить количество единиц оружия, а также количество людей, получивших эти награды, отдельно в период, когда ведомством руководил Андрей Загороднюк (29 августа 2019 — 3 марта 2020 года), и с момента, как его возглавил Андрей Таран (с 4 марта 2020 года). Однако в Минобороны предоставили информацию лишь за 2021 год.

Во втором запросе Фокус повторил вопросы, несколько дополнив их. В ведомстве же заявили, что в предыдущем своем письме уже дали "исчерпывающий ответ".

Фото: Фокус

Стоит отметить, что, как заявили в Министерстве обороны, наградное огнестрельное и холодное оружие выдают лишь военнослужащим, на которых распространяется действие Дисциплинарного устава ВСУ. Получают его за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины, неприкосновенности ее государственной границы, поддержание высокой боевой готовности войск (сил), укрепление национальной безопасности, борьбу с преступностью, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, за безупречную многолетнюю службу, образцовое выполнение воинского и служебного долга, проявленные при этом честь и доблесть.

Устав распространяется на Государственную пограничную службу Украины, Службу безопасности Украины, Национальную гвардию Украины и на другие воинские формирования, созданные в соответствии с законами Украины, Государственную специальную службу транспорта, Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, что олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк в Минобороны был награжден огнестрельным оружием за победу на играх в Токио. Помимо этого, он стал старшим лейтенантом ВСУ.

Как сообщалось ранее, с 1 января по 17 июня 2021 года теперь уже экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдал почти 100 единиц наградного огнестрельного оружия. Таким образом, он выдавал в среднем по одной награде каждые два дня. В МВД рассказали, что они не обязаны вести список лиц, которых награждают оружием, хотя только с 2014 года вручили более 3 тысяч таких стволов.