Жан Беленюк после победы на Олимпиаде получил оружие и новое звание ВСУ (фото)

Владимир Зеленский на встрече с украинскими олимпийцами наградил спортсменов государственными наградами. Жан Беленюк стал старшим лейтенантом ВСУ.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Минобороны был награжден огнестрельным оружием за победу на играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба профильного министерства.

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Во вторник, 17 августа, в Минобороны прошло торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк за победу на играх в Токио награжден поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" — пистолетом ПМ. Помимо этого, украинский спортсмен из рук министра обороны Андрея Тарана получил новое военное звание.

"Во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания "старший лейтенант" и наградил поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие" — пистолетом ПМ", — говорится в сообщении.

На торжественном собрании в МОУ, судя по фотографиям, присутствовали Ярослава Магучих, Станислав Горуна, Парвиз Насибов и другие спортсмены.

[ + – ] Жан Беленюк с огнестрельным оружием

[ + – ] Жан Беленюк с огнестрельным оружием

Встречу с олимпийскими чемпионами и призерами Олимпиады-2020 также провел встречу президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил украинских спортсменов за 19 завоеванных медалей в Токио и вручил атлетам государственные награды.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние к этой Олимпиаде. А мы вас очень поддерживали", — заявил Владимир Зеленский и пообещал спортсменам создать такую инфраструктуру, которой будут завидовать другие государства.

[ + – ] Владимир Зеленский провел встречу с украинскими олимпийцами

Ранее Фокус рассказывал, что украинец Жан Беленюк выиграл золото на Олимпиаде-2020 в греко-римской борьбе до 87 кг. Жан Беленюк в финале уверенно победил представителя Венгрии Виктора Лоринца со счетом 5:1. Украинец доминировал всю схватку и не оставил шансов на победу представителю из Венгрии.

Также Фокус сообщал, что Жан Беленюк столкнулся с расизмом в Украине после возвращения с Олимпиады-2020. По словам олимпийского чемпиона, неизвестные в Киеве пытались спровоцировать драку, называя Жана Беленюка "обезьяной".