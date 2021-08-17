Жан Беленюк після перемоги на Олімпіаді отримав зброю і нове звання ЗСУ (фото)

Володимир Зеленський на зустрічі з українськими олімпійцями нагородив спортсменів державними нагородами. Жан Беленюк став старшим лейтенантом ЗСУ.

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Міноборони був нагороджений вогнепальною зброєю за перемогу на іграх у Токіо. Про це повідомляє пресслужба профільного міністерства.

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У вівторок, 17 серпня, в Міноборони пройшли урочисті збори армійських чемпіонів і призерів Олімпіади-2020 в Токіо.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк за перемогу на іграх у Токіо нагороджений заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ. Крім цього, український спортсмен з рук міністра оборони Андрія Тарана отримав нове військове звання.

"Під час урочистих зборів армійських чемпіонів і призерів у Міністерстві оборони України Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюк з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" і нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" — пістолетом ПМ", — йдеться в повідомленні.

На урочистих зборах у МОУ, судячи з фотографій, були присутні Ярослава Магучіх, Станіслав Горуна, Парвіз Насібов та інші спортсмени.

[ + – ] Жан Беленюк з вогнепальною зброєю

[ + – ] Жан Беленюк з вогнепальною зброєю

Зустріч з олімпійськими чемпіонами і призерами Олімпіади-2020 також провів зустріч президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував українським спортсменам за 19 завойованих медалей у Токіо і вручив атлетам державні нагороди.

"Ви своєю великою працею заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади під час пандемії COVID-19. Ви всі — молодці, перемогли. Перемогли COVID, подолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували", — заявив Володимир Зеленський і пообіцяв спортсменам створити таку інфраструктуру, якій будуть заздрити інші держави.

[ + – ] Володимир Зеленський провів зустріч з українськими олімпійцями

Раніше Фокус розповідав, що українець Жан Беленюк виграв золото на Олімпіаді-2020 в греко-римській боротьбі до 87 кг. Жан Беленюк у фіналі впевнено переміг представника Угорщини Віктора Лерінца з рахунком 5: 1. Українець домінував усю сутичку і не залишив шансів на перемогу представнику з Угорщини.

Також Фокус повідомляв, що Жан Беленюк зіткнувся з расизмом в Україні після повернення з Олімпіади-2020. За словами олімпійського чемпіона, невідомі в Києві намагалися спровокувати бійку, називаючи Жана Беленюка "мавпою".