34 нагородження на добу: Міноборони з початку року видало зброю майже 5 500 громадянам

Йдеться як про вогнепальну, так і про холодну зброю. У той же час Міноборони приховало число нагороджень за міністра Тарана та його попередника Загороднюка.

У період з 1 січня по 28 серпня 2021 року Міністерство оборони України видало нагородну зброю 5 482 громадянам. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Фокусу.

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Йдеться як про холодну зброю, так і про вогнепальну.

"Повідомляю, що в 2021 році заохочувальними нагородами Міністерства оборони України нагороджені 5 482 особи", — йдеться у відповіді на запит, під яким стоїть підпис директора Департаменту кадрової політики Міноборони Олега Яцини.

Фото: Фокус

Фото: Фокус

Якщо вважати, що нагороджують зброєю тільки в робочі дні, то кожну добу заохочувальну відзнаку отримують у середньому близько 34 людей.

Перелік громадян, які отримали зброю, у відомстві надавати відмовилися, пославшись на те, що оприлюднення цієї інформації може обернутися загрозою для життя та здоров'я цих людей — йдеться, зокрема, про тих, хто брав участь у бойових діях на сході України. Також у відповіді згадали, що інформація містить персональні дані.

Примітно, що в запиті Фокус прагнув з'ясувати кількість одиниць зброї, а також кількість людей, які отримали ці нагороди, окремо в період, коли відомством керував Андрій Загороднюк (29 серпня 2019 — 3 березня 2020 року), і з моменту, як його очолив Андрій Таран (з 4 березня 2020 року). Однак в Міноборони надали інформацію лише за 2021 рік.

У другому запиті Фокус повторив питання, трохи доповнивши їх. У відомстві заявили, що в попередньому своєму листі вже дали "вичерпну відповідь".

Фото: Фокус

Варто відзначити, що, як заявили в Міністерстві оборони, нагородну вогнепальну та холодну зброю видають лише військовослужбовцям, на яких поширюється дія Дисциплінарного статуту ЗСУ. Отримують її за видатні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтримання високої бойової готовності військ (сил), зміцнення національної безпеки, боротьбу зі злочинністю, захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового і службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Статут поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України і на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби й депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк в Міноборони був нагороджений вогнепальною зброєю за перемогу на іграх у Токіо. Крім цього, він став старшим лейтенантом ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня по 17 червня 2021 року відтепер уже ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков видав майже 100 одиниць нагородної вогнепальної зброї. Таким чином, він видавав у середньому по одній нагороді кожні два дні. У МВС розповіли, що вони не зобов'язані вести список осіб, яких нагороджують зброєю, хоча тільки з 2014 року вручили більше 3 тисяч таких стволів.