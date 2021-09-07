Разумков "послал" советника главы Офиса президента Арестовича в Талибан

Спикер Рады считает, что советник Ермака может делиться с талибами своим опытом и быть для них полезным. Так он отреагировал на заявление Арестовича о беженцах, которые "образованнее, чем среднестатистический украинец".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков негативно отреагировал на заявление советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, в котором тот назвал афганских беженцев "более образованными, чем среднестатистический украинец". Слова спикера парламента прозвучали в эфире телеканала "Украина 24".

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"Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там", — заявил спикер Рады, сделав предположение, что там Арестович "будет полезным".

При этом председатель ВР пообещал, что в последний раз комментирует советника главы ОП.

Напомним, что ранее Арестович заявил о том, что гражданам Украины не следует опасаться афганских беженцев, поскольку зачастую это люди более адаптированные к западному обществу, чем сами украинцы.

Советник главы Офиса президента отметил — вероятность того, что в нашей стране окажутся афганские беженцы, велика, поскольку Евросоюз закрыл им проход к себе через Балканы и Италию.

"Мы к этому уже готовимся", — заявил Арестович, отметив, что в Украине расположится лагерь из 5 тысяч человек.

По словам спикера украинской делегации, прием беженцев — это "часть бремени белого человека".

Советник Ермака отметил, что афганские беженцы — это не "моджахеды с кинжалами", а образованные люди, которые сотрудничали со странами Запада и знают языки. Потому, как он утверждает, Украина сможет использовать этих людей как переводчиков.

Напомним, ранее Арестович высказался за переименование Украины в "Русь-Украину" для того, чтобы "отобрать бренд "русские" у России. Он заверил, что "работа в этом направлении уже ведется".