Разумков "послав" радника голови Офісу президента Арестовича в Талібан

Спікер Ради вважає, що радник Єрмака може ділитися з талібами своїм досвідом і бути для них корисним. Так він відреагував на заяву Арестовича про біженців, які "освіченіші, ніж середньостатистичний українець".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков негативно відреагував на заяву радника глави Офісу президента й спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, в якій той назвав афганських біженців "більш освіченими, ніж середньостатистичний українець". Слова спікера парламенту прозвучали в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, та може поділитися своїм досвідом саме там", — заявив спікер Ради, зробивши припущення, що там Арестович "буде корисним".

При цьому голова ВР пообіцяв, що востаннє коментує радника глави ОП.

Нагадаємо, що раніше Арестович заявив про те, що громадянам України не варто побоюватися афганських біженців, оскільки часто це люди, які більш адаптовані до західного суспільства, ніж самі українці.

Радник глави Офісу президента зазначив — ймовірність того, що в нашій країні опиняться афганські біженці, велика, оскільки Євросоюз закрив їм прохід до себе через Балкани й Італію.

"Ми до цього вже готуємося", — заявив Арестович, зазначивши, що в Україні розташується табір із 5 тисяч осіб.

За словами спікера української делегації, прийом біженців — це "частина тягаря білої людини".

Радник Єрмака зазначив, що афганські біженці — це не "моджахеди з кинджалами", а освічені люди, які співпрацювали з країнами Заходу і знають мови. Тому, як він стверджує, Україна зможе використовувати цих людей як перекладачів.

Нагадаємо, раніше Арестович висловився за перейменування України на "Русь-Україну" для того, щоб "забрати бренд "русские" в Росії. Він запевнив, що "робота в цьому напрямку вже ведеться".