В Италии в школьном учебнике географии Украину включили в "российский регион"
Посольство Украины в Риме попросило исправить ошибки и предложило свою помощь в этой работе.
Автор итальянского учебника географии для второго класса средней школы придумал некий "российский регион", а который кроме самой России, включил Украину, Беларусь, Молдову и три страны Балтии. При этом бывшие республики СССР, расположенные в Закавказье и Средней Азии, не попали в это регион.
Далее в учебнике Украина представлена как самостоятельное государство, но сведения о ее площади и численности населения приводятся с припиской "без учета Крыма и Севастополя".
Об оккупации Крыма не говорится, а лишь о "референдуме" 2014 года.
Все это внимательные читатели обнаружили в учебнике "Привет. Добро пожаловать в мир географии" авторства Альберто Фре. Он предназначен для второго класса (в Италии в этом классе учатся дети 12-13 лет).
Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обратился в министерство образования страны, Ассоциацию итальянских издателей и в издательство, которое выпустило учебник. В официальном письме он попросил исправить ошибки и предложил помощь посольства в подготовке материалов об Украине.
Напомним, компания JBL Ukraine, дистрибьютор акустики и аудиотехники, попала скандал, опубликовав в Сети карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.
На карте, размещенной на сайте Юго-Западной железной дороги "Укрзализницы", территория Крыма обозначена как "Южный федеральный округ России". Названия населенных пунктов на полуострове написаны на русском языке, а на материковой части Украины – по-украински.