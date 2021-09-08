В Италии в школьном учебнике географии Украину включили в "российский регион"

Посольство Украины в Риме попросило исправить ошибки и предложило свою помощь в этой работе.

Автор итальянского учебника географии для второго класса средней школы придумал некий "российский регион", а который кроме самой России, включил Украину, Беларусь, Молдову и три страны Балтии. При этом бывшие республики СССР, расположенные в Закавказье и Средней Азии, не попали в это регион.

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Далее в учебнике Украина представлена как самостоятельное государство, но сведения о ее площади и численности населения приводятся с припиской "без учета Крыма и Севастополя".

Об оккупации Крыма не говорится, а лишь о "референдуме" 2014 года.

Все это внимательные читатели обнаружили в учебнике "Привет. Добро пожаловать в мир географии" авторства Альберто Фре. Он предназначен для второго класса (в Италии в этом классе учатся дети 12-13 лет).

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обратился в министерство образования страны, Ассоциацию итальянских издателей и в издательство, которое выпустило учебник. В официальном письме он попросил исправить ошибки и предложил помощь посольства в подготовке материалов об Украине.

Напомним, компания JBL Ukraine, дистрибьютор акустики и аудиотехники, попала скандал, опубликовав в Сети карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.

На карте, размещенной на сайте Юго-Западной железной дороги "Укрзализницы", территория Крыма обозначена как "Южный федеральный округ России". Названия населенных пунктов на полуострове написаны на русском языке, а на материковой части Украины – по-украински.