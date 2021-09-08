В Італії в шкільному підручнику географії Україну включили в "російський регіон"

Посольство України в Римі попросило виправити помилки і запропонувало свою допомогу в цій роботі.

Автор італійського підручника географії для другого класу середньої школи придумав якийсь "російський регіон", у який, крім самої Росії, включив Україну, Білорусь, Молдову і три країни Балтії. При цьому колишні республіки СРСР, розташовані в Закавказзі і Середній Азії, які не потрапили в цей регіон.

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Далі в підручнику Україна представлена як самостійна держава, але відомості про її площу і чисельність населення наводяться з припискою "без урахування Криму і Севастополя".

Про окупацію Криму ані слова, а лише про "референдум" 2014 року.

Усе це уважні читачі виявили в підручнику "Привіт. Ласкаво просимо у світ географії" авторства Альберто Фре. Він призначений для другого класу (в Італії в цьому класі навчаються діти 12-13 років).

Посол України в Італії Ярослав Мельник звернувся в міністерство освіти країни, Асоціацію італійських видавців і до видавництва, яке випустило підручник. В офіційному листі він попросив виправити помилки і запропонував допомогу посольства в підготовці матеріалів про Україну.

Нагадаємо, компанія JBL Ukraine, дистриб'ютор акустики та аудіотехніки, потрапила в скандал, опублікувавши в мережі карту України без окупованих Криму, Донецької та Луганської областей.

На карті, розміщеній на сайті Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Криму позначена як "Південний федеральний округ Росії". Назви населених пунктів на півострові написані російською мовою, а на материковій частині України — українською.