Похоронить Минск-2. Что остается Зеленскому сделать с Донбассом после визита в США

В Киеве говорят: Вашингтон готов участвовать в переговорах по Донбассу, возможно, будет создан альтернативный Нормандскому формат. За океаном – пока многозначительно молчат. Эксперты предполагают: США будет вмешиваться, когда им будет выгодно.

При участии США

Примерно год президент Владимир Зеленский на разных международных площадках и в интервью заявляет, что хотел бы видеть представителей США на международных переговорах в Нормандском формате или создания какого-то нового переговорного альянса при участии Вашингтона. И каждый раз в США реагировали на такие заявления без особого энтузиазма.

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Вот и во время недавней поездки президента в США тема Донбасса почти не звучала, а после переговоров Зеленский лишь сказал: "Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. США будут думать над моим предложением". Он признал, что накануне встречи инициативы не были озвучены. Эксперты предполагают: Донбасс не был одной из важных тем для обсуждения, но Зеленский хотел продемонстрировать, что этот вопрос у него на повестке дня.

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Но уже по возвращению украинской делегации в Киев вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что теперь вопросы по Донбассу будут решаться после консультаций со США, более того – Вашингтон "видит свою ключевую роль в урегулировании конфликта". При этом Стефанишина отказалась раскрывать детали, лишь намекнула: в ближайшем будущем следует ожидать ряд визитов и обсуждений на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности.

Если Владимир Зеленский сумеет политически похоронить "Минск-2" – это станет его огромной международной победой

О новом формате говорит и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он уверен: "в Вашингтоне начали создавать новую систему давления на РФ с целью принуждения выполнения международных обязательств при участии США". Детали Арестович тоже не озвучил, мол, переговоры продолжаются. А вот на что по его словам, важно обратить внимание, так это неупоминание о Минских соглашениях в процессе переговоров.

Киев без Минска

"Я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду, которая извивается, как может. Чего стоит заявление Зеленского, когда он уже отчаялся перевернуть минские договоренности с ног на голову", – так в апреле 2021 года говорил о Минских соглашениях и желании Украины обновить их глава МИД России Сергей Лавров. Арестович уверен: после поездки Зеленского в Вашингтон этого крючка уже не существует. Он обращает внимание, что ни во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев, ни во время пребывания президента Владимира Зеленского в Вашингтоне не упоминалось о Минских соглашениях. И это вовсе не означает, что Украина отказывается от них — это значит, что руководству РФ не удается пропихнуть Минские соглашения в своей редакции.

"То есть это мощный сигнал Москве, что их политика по навязыванию одностороннего понимания Минских соглашений провалилась", – говорит Арестович.

[ + – ] Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: president.gov.ua

Напомним, Москва все время критикует Киев за нежелание вести "прямой диалог с Донецком и Луганском", а также требует имплементации "формулы Штайнмайера" и закрепления "особого статуса" Донбасса в украинском законодательстве.

Арестович говорит, что Минские соглашения не обязательны, и санкций за их невыполнение нет.

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"Наша позиция, как и позиция Германии, Франции и ОБСЕ — что Нормандский формат первоочередной, нежели Минский. Не может документ, подписанный Захарченко и Плотницким (представителями боевиков), быть важнее, чем решение лидеров четырех держав", – говорит он. Советник напоминает, что Офис президента несколько раз предлагал несколько вариантов сближения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, но России не соглашалась.

"Наконец украинской дипломатии удалось показать миру, кто такие россияне, и как они относятся к Минским соглашениям – они их разрушают", – уточняет эксперт.

Нашей ситуацией пугают всю Европу, там говорят: Украина защищает не только себя, но и всех нас

"Думаю, Арестович просто тестирует общество – забрасывает контрольный вопрос, и Банковая часто использует такие вбросы с целью узнать мнение граждан – следят за реакцией, думают, что делать. И все потому, что политической позиции выполнения Минска в Украине нет, как и вариантов изменения соглашений", – говорит военный эксперт Олег Жданов. Он настаивает, что Украина должна предлагать реальные решения, которые можно будет выполнять.

"Ключевой вопрос, по которому мы не можем договориться, – граница. Надо публично ставить вопрос безопасности как приоритетный. Еще вариант – в минские протоколы мы вносим правку, что стороной конфликта является РФ, без оглашения войны. И тогда меняется формат Нормандских переговоров: Украина садится напротив России, а Франция и Германия просто рядом", – продолжает Жданов.

В интересах США и Зеленского

Политолог Александр Кочетков обращает внимание, что никаких договоров Украина и США по поводу сотрудничества в вопросе мира на Донбассе не подписали. А это означает, что обещание участвовать, может, и есть, но обязанностей выполнять их – нет. Поэтому США будут вмешиваться, когда им выгодно.

[ + – ] Эксперт: никаких договоров Украина и США по поводу сотрудничества в вопросе мира на Донбассе не подписали Фото: пресс-служба ОП

"И вряд ли напрямую США решаться говорить об Украине с РФ. Для них это репутационные риски, – дополняет Жданов. – Потому США никогда не пойдут на прямое противостояние с Россией. Нас американцы поддерживают для того, чтобы мы противостояли военной агрессии России, чтобы мы гасили ее милитаристский угар. Нашей ситуацией пугают всю Европу, там говорят: Украина защищает не только себя, но и всех нас – если мы не поддержим, танки РФ будут на границе с Польшей".

Эксперт уверен, что позитивный момент в этом контексте – подписания соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства между Пентагоном и Министерством обороны Украины. Оно рамочное, но позитив в том, что речь пойдет о прямых поставках, которые не будут зависеть от решения Конгресса США.

Что же касается возможного информационного вброса со стороны Банковой о судьбе минских соглашений, то в этом доля правды может быть. Очевидно, Зеленскому не выгодно вносить "минские соглашения" в украинское законодательство, особенно в начале нового политического сезона. Любое упоминание о Минске и необходимости предоставления оккупированным территориям Донбасса статус районов с "особым порядком местного самоуправления" может повлиять на его рейтинги и стать причиной протестов на улицах.

"Но если Владимир Зеленский сумеет политически похоронить "Минск-2" – это станет его огромной международной победой", – говорит Кочетков.