Поховати Мінськ-2. Що залишається Зеленському зробити з Донбасом після візиту в США

У Києві кажуть: Вашингтон готовий брати участь у переговорах по Донбасу, можливо, буде створено альтернативний Нормандського формат. За океаном — поки багатозначно мовчать. Експерти припускають: США втручатимуться, коли їм буде вигідно.

За участю США

Приблизно рік президент Володимир Зеленський на різних міжнародних майданчиках і в інтерв'ю заявляє, що хотів би бачити представників США на міжнародних переговорах у Нормандському форматі або створення якогось нового переговорного альянсу за участю Вашингтона. І щоразу в США реагували на такі заяви без особливого ентузіазму.

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Ось і під час недавньої поїздки президента в США тема Донбасу майже не звучала, а після переговорів Зеленський лише сказав: "Я пропонував формати імплементації представників США на рівні президента у формат мирного врегулювання конфлікту в Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією". Він визнав, що напередодні зустрічі ініціативи не були озвучені. Експерти припускають: Донбас не був однією з важливих тем для обговорення, але Зеленський хотів продемонструвати, що це питання у нього на порядку денному.

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Але вже після повернення української делегації до Києва віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що тепер питання по Донбасу будуть вирішуватися після консультацій зі США, більше того — Вашингтон "бачить свою ключову роль у врегулюванні конфлікту". При цьому Стефанішина відмовилася розкривати деталі, лише натякнула: у найближчому майбутньому варто очікувати низку візитів та обговорень на рівні міністрів закордонних справ, радників з питань безпеки.

Якщо Володимир Зеленський зуміє політично поховати "Мінськ-2" — це стане його величезною міжнародною перемогою

Про новий формат говорить і радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Він упевнений: "у Вашингтоні почали створювати нову систему тиску на РФ з метою примусу виконання міжнародних зобов'язань за участю США". Деталі Арестович теж не озвучив, мовляв, переговори тривають. А ось на що, за його словами, важливо звернути увагу, так це незгадування про Мінські угоди у процесі переговорів.

Київ без Мінська

"Я вважаю, ми не повинні спускати з гачка пана Зеленського і всю його команду, яка звивається, як може. Чого варта заява Зеленського, коли він уже був у відчаї перевернути мінські домовленості з ніг на голову", — так у квітні 2021 року говорив про Мінські угоди і бажання України їх відновити глава МЗС Росії Сергій Лавров. Арестович впевнений: після поїздки Зеленського у Вашингтон цього гачка вже не існує. Він звертає увагу, що ні під час візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва, ні під час перебування президента Володимира Зеленського у Вашингтоні не згадувалося про Мінські угоди. І це зовсім не означає, що Україна відмовляється від них — це значить, що керівництву РФ не вдається проштовхнути Мінські угоди у своїй редакції.

"Тобто це потужний сигнал Москві, що їх політика з нав'язування одностороннього розуміння Мінських угод провалилася", — говорить Арестович.

[ + – ] Володимир Зеленський і Джо Байден Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Москва весь час критикує Київ за небажання вести "прямий діалог з Донецьком і Луганськом", а також вимагає імплементації "формули Штайнмаєра" і закріплення "особливого статусу" Донбасу в українському законодавстві.

Арестович каже, що Мінські угоди не обов'язкові, і санкцій за їх невиконання немає.

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"Наша позиція, як і позиція Німеччини, Франції та ОБСЄ — що Нормандський формат першочерговіший, ніж Мінський. Не може документ, підписаний Захарченком та Плотницьким (представниками бойовиків), бути важливішим, ніж рішення лідерів чотирьох держав", — говорить він. Радник нагадує, що Офіс президента кілька разів пропонував кілька варіантів зближення у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі, але Росії не погоджувалася.

"Нарешті українській дипломатії вдалося показати світу, хто такі росіяни, і як вони ставляться до Мінських угод — вони їх руйнують", — уточнює експерт.

Нашою ситуацією лякають всю Європу, там кажуть: Україна захищає не тільки себе, але і всіх нас

"Думаю, Арестович просто тестує суспільство — закидає контрольне запитання, і Банкова часто використовує такі вкидання з метою дізнатися думку громадян — стежать за реакцією, думають, що робити. І все тому, що політичної позиції виконання Мінська в Україні немає, як і варіантів зміни угод", — говорить військовий експерт Олег Жданов. Він наполягає, що Україна повинна пропонувати реальні рішення, які можна буде виконувати.

"Ключове питання, по якому ми не можемо домовитися, — межа. Треба публічно ставити питання безпеки як пріоритетне. Ще варіант — в мінські протоколи ми вносимо правку, що стороною конфлікту є РФ, без оголошення війни. І тоді змінюється формат Нормандських переговорів: Україна сідає навпроти Росії, а Франція і Німеччина просто поруч", — продовжує Жданов.

В інтересах США і Зеленського

Політолог Олександр Кочетков звертає увагу, що ніяких договорів України і США щодо співпраці у питанні миру на Донбасі не підписали. А це означає, що обіцянка брати участь, може, і є, але обов'язків виконувати їх — немає. Тому США втручатимуться, коли їм вигідно.

[ + – ] Експерт: ніяких договорів України і США щодо співпраці у питанні миру на Донбасі не підписали Фото: прес-служба ОП

"І навряд безпосередньо США наважаться говорити про Україну з РФ. Для них це репутаційні ризики, — доповнює Жданов. — Тому США ніколи не підуть на пряме протистояння з Росією. Нас американці підтримують для того, щоб ми протистояли військовій агресії Росії, щоб ми гасили її мілітаристський чад. Нашою ситуацією лякають всю Європу, там кажуть: Україна захищає не тільки себе, але і всіх нас — якщо ми не підтримаємо, танки РФ будуть на кордоні з Польщею".

Експерт упевнений, що позитивний момент у цьому контексті — підписання угоди зі стратегічних основ оборонного партнерства між Пентагоном і Міністерством оборони України. Вона рамкова, але позитив у тому, що йтиметься про прямі поставки, які не залежатимуть від рішення від Конгресу США.

Що ж стосується можливого інформаційного вкидання з боку Банкової про долю мінських угод, то у цьому частка правди може бути. Очевидно, Зеленському не вигідно вносити "мінські угоди" в українське законодавство, особливо на початку нового політичного сезону. Будь-яка згадка про Мінськ і необхідність надання окупованим територіям Донбасу статус районів з "особливим порядком місцевого самоврядування" може вплинути на його рейтинги і стати причиною протестів на вулицях.

"Але якщо Володимир Зеленський зуміє політично поховати "Мінськ-2" — це стане його величезною міжнародною перемогою", — говорить Кочетков.