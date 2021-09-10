"Буду защищать Зеленского в суде": Кива рассказал, зачем он хочет стать адвокатом (видео)

По словам нардепа, вскоре глава государства "будет сидеть на скамье подсудимых" и он готов предоставить "квалифицированную помощь заблудшей овце".

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива заявил, что хочет стать адвокатом, чтобы защищать интересы президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам политика, в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. Об этом он сказал в комментарии журналисту Денису Кошельнику.

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"Будучи христианин и имея христианскую добродетель, я прекрасно понимал, что в ближайшее время президенту Зеленскому, который будет сидеть на скамье подсудимых, нужна будет квалифицированная защита и помощь. Помощь заблудшей овце. Которая, может быть, не со зла, а из-за отсутствия понимания и профессионализма совершила те ошибки, за которые придет наказание", — считает Кива.

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Нардеп также заявил, что он будет защищать президента Украины в суде, потому что "каждый имеет право на защиту".

"В нашей стране, в первую очередь, презумпция невиновности и мы должны научиться прощать и защищать ближнего", — сказал представитель ОПЗЖ.

После этого журналист закончил разговор с Кивой, сказав "Аминь", на что нардеп ответил собеседнику таким же образом.

Напомним, депутат Илья Кива сдал экзамен для получения права заниматься адвокатской деятельностью в январе этого года. При этом политик подтвердил, что намерен работать не только адвокатом, но также "проповедником и детским психологом". При этом Кива пока не может работать в адвокатской сфере — ему еще предстоит пройти шестимесячную стажировку.

А в марте нардеп из ОПЗЖ стал кандидатом наук в сфере государственного управления. Кива защитил свою диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". При этом журналистов на защиту не пустили.