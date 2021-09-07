"Еще хочу стать проповедником и детским психологом": Кива успешно сдал экзамен на адвоката

После получения удостоверения у нардепа появятся дополнительные привилегии. В частности, у него не смогут проводить обыски без отдельного решения суда.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно сдал квалификационный экзамен для получения права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. Соответствующая информация есть в реестре на сайте "Национальной ассоциации адвокатов Украины".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Экзамен Илья Кива сдавал в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА). Свидетельство об успешной сдаче экзамена парламентарий получил 15 января 2021 года.

[ + – ] Илья Кива может получить адвокатское удостоверение

В комментарии изданию "Суспільне" Кива заявил, что действительно собирается работать адвокатом.

"И не только адвокатом, но и проповедником и детским психологом", — подчеркнул Кива.

Руководитель Совета адвокатуры Закарпатской области Алексей Фазекош сообщил журналистам, что квалификационный экзамен состоит из двух этапов и предусматривает шестимесячную стажировку, после которой тот и сможет получить удостоверение адвоката.

"Экзамен он прошел. А вот стажировку Илья Кива не прошел, потому удостоверения не получал. Деталей я не знаю, потому что это относится к компетенции квалифицийкайно-дисциплинарной комиссии", — рассказал Фазекош.

"Суспільне" пыталось получить комментарий по этому поводу и от главы Закарпатской областной КДКА Петра Немеша, однако тот отказался общаться с журналистами.

Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" гласит, что успешная сдача экзамена — лишь один из этапов получения права заниматься адвокатской деятельностью. Далее кандидату необходимо пройти шестимесячную стажировку у адвоката, опыт работы которого превышает пять лет. После выполнения плана руководитель стажера должен подготовить отчет, решение об утверждении которого принимает Совет адвокатов региона.

В случае, если Кива все же станет адвокатом, то получит определенные привилегии. В частности, у него не смогут проводить обыски без отдельного решения суда и присутствия представителя Совета адвокатов региона.

Напомним, 26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Эта история вызвала волну возмущения среди пользователей сети. Некоторые в знак протеста даже сжигали свои дипломы кандидатов наук.

Летом 2020 года журналисты портала BIHUS info опубликовали расследование, в котором рассказали, что Кива владел жомовой ямой, сдача в аренду которой принесла ему 1,2 миллиона гривен в год. 13 августа 2021 года пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что парламентария обязали передать этот доход в госбюджет как "необоснованный".