"Ще хочу стати проповідником і дитячим психологом": Кива успішно здав іспит на адвоката

Після отримання посвідчення у нардепа з'являться додаткові привілеї. Зокрема, у нього не зможуть проводити обшуки без окремого рішення суду.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно склав кваліфікаційний іспит для отримання права на ведення адвокатської діяльності в Україні. Відповідна інформація є в реєстрі на сайті "Національної асоціації адвокатів України".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Іспит Ілля Кива складав у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури (КДКА). Свідоцтво про успішне складення іспиту парламентарій отримав 15 січня 2021 року.

[ + – ] Ілля Кива може отримати адвокатське посвідчення

У коментарі виданню "Суспільне" Кива заявив, що дійсно збирається працювати адвокатом.

"І не тільки адвокатом, а й проповідником і дитячим психологом", — підкреслив Кива.

Керівник Ради адвокатури Закарпатської області Олексій Фазекош повідомив журналістам, що кваліфікаційний іспит складається з двох етапів і передбачає шестимісячне стажування, після якого той і зможе отримати посвідчення адвоката.

"Іспит він пройшов. А ось стажування Ілля Кива не пройшов, тому посвідчення не отримував. Деталей я не знаю, тому що це відноситься до компетенції кваліфіційкайно-дисциплінарної комісії", — розповів Фазекош.

"Суспільне" намагалося отримати коментар з цього приводу і від голови Закарпатської обласної КДКА Петра Немеша, однак той відмовився спілкуватися з журналістами.

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" свідчить, що успішне складання іспиту — лише один із етапів отримання права на ведення адвокатської діяльності. Далі кандидату необхідно пройти шестимісячне стажування в адвоката, досвід роботи якого перевищує п'ять років. Після виконання плану керівник стажиста повинен підготувати звіт, рішення про затвердження якого приймає Рада адвокатів регіону.

У разі, якщо Кива все ж стане адвокатом, то отримає певні привілеї. Зокрема, у нього не зможуть проводити обшуки без окремого рішення суду і присутності представника Ради адвокатів регіону.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Ця історія викликала хвилю обурення серед користувачів мережі. Деякі на знак протесту навіть спалювали свої дипломи кандидатів наук.

Влітку 2020 року журналісти порталу BIHUS info опублікували розслідування, в якому розповіли, що Кива володів жомовою ямою, здача в оренду якої принесла йому 1,2 мільйона гривень за рік. 13 серпня 2021 року пресслужба Вищого антикорупційного суду повідомила, що парламентарія зобов'язали передати цей дохід до держбюджету як "необґрунтований".