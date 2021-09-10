"Захищатиму Зеленського в суді": Кива розповів, навіщо він хоче стати адвокатом (відео)

За словами нардепа, незабаром глава держави "сидітиме на лаві підсудних" і він готовий надати "кваліфіковану допомогу загубленій вівці".

Народний депутат із фракції ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що хоче стати адвокатом, щоб захищати інтереси президента України Володимира Зеленського, який, за словами політика, найближчим часом опиниться на лаві підсудних. Про це він сказав у коментарі журналісту Денису Кошельнику.

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"Будучи християнином і маючи християнську чесноту, я прекрасно розумів, що найближчим часом президенту Зеленському, який сидітиме на лаві підсудних, потрібні будуть кваліфіковані захист і допомога. Допомога загубленій вівці. Яка, можливо, не зі зла, а через відсутність розуміння і професіоналізму припустилася тих помилок, за які прийде покарання", — вважає Кива.

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Нардеп також заявив, що він захищатиме президента України в суді, тому що "кожен має право на захист".

"У нашій країні, насамперед, презумпція невинності й ми повинні навчитися прощати і захищати ближнього", — сказав представник ОПЗЖ.

Після цього журналіст закінчив розмову з Кивою, сказавши "амінь", на що нардеп відповів співрозмовнику так само.

Нагадаємо, депутат Ілля Кива склав іспит для отримання права на зайняття адвокатською діяльністю в січні цього року. При цьому політик підтвердив, що має намір працювати не тільки адвокатом, але також "проповідником і дитячим психологом". При цьому Кива поки не може працювати в адвокатській сфері — йому ще потрібно пройти шестимісячне стажування.

А в березні нардеп з ОПЗЖ став кандидатом наук у сфері державного управління. Кива захистив свою дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". При цьому журналістів на захист не пустили.