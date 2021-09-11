"Платят звездам в конвертах". Малюська предложил проверить медиа-магнатов на полиграфе

Как утверждает Денис Малюська, олигархи используют СМИ для "промывки мозгов" украинцев, а большая часть доходов при этом не декларируется.

Министр юстиции Денис Малюська предложил с помощью полиграфа проверить, честно ли владельцы украинских медиа-компаний выплачивают зарплаты. С такой инициативой он выступил 11 сентября на прес-конференции YES Brainstorming, рассуждая о деолигархизации.

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По мнению Дениса Малюськи, руководство крупных СМИ и медиа-компаний стоит собрать и протестировать на специальном оборудовании, так называемом "детекторе лжи". В частности, ответить на вопрос: выплачивали или получали они деньги, не указанные в декларациях.

"Природный газ для России — это как оружие. То же самое можно сказать о медиа в Украине. Это политическое оружие, иногда оно стреляет, иногда оно молчит. Впрочем, это оружие. При этом практически нет бизнеса в медиа, оперативные расходы намного выше, чем прибыль", — высказался Денис Малюська

По его словам, олигархи платят чиновникам большую заработную плату "в тени", чем может предложить государственный бюджет. То же касается и медиа — они могут приносить прибыль своим владельцам, однако олигархи предпочитают выплачивать деньги в конвертах. Как утверждает Денис Малюська, практически все СМИ, освещающие политику, имеют теневое финансирование.

"Что я вижу? Теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим звездам медиа-мира, и очень небольшие зарплаты, которые декларируются и проверяются налоговой. Я вижу, что наши СМИ — очень крутые. Наши ток-шоу, тот контент, который генерируется медиакомпаниями, его нельзя сравнить с тем, что государство могло бы профинансировать официально".

Денис Малюська уверяет, что Украина сможет построить сильные государственные институты только в том случае, если олигархи перестанут влиять на политику и "промывать мозги через свои медиаканалы". По его словам, уже через год или два страна изменится к лучшему.

Ранее писали, что в Минюст приняли на работу женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство. Екатерина Щука вот уже месяц занимает должность помощника в патронатной службе министра Дениса Малюськи, находясь в харьковской колонии.

Недавно сообщали, что депутаты предложили 1257 поправок ко второму чтению законопроекта об олигархах, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Сам документ занимает 13 страниц, а вот изменений предложили примерно на 500 страниц.