Як стверджує Денис малюська, олігархи використовують ЗМІ для "промивання мізків" українців, а більша частина доходів при цьому не декларується.

Міністр юстиції Денис малюська запропонував за допомогою поліграфа перевірити, чи чесно власники українських медіа-компаній виплачують зарплати. З такою ініціативою він виступив 11 вересня на прес-конференції YES Brainstorming, розмірковуючи про деолігархізації.

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На думку Дениса малюська, керівництво великих ЗМІ і медіа-компаній варто зібрати і протестувати на спеціальному обладнанні, так званому "детекторі брехні". Зокрема, відповісти на питання: виплачували або отримували вони гроші, не зазначені в деклараціях.

"Природний газ для Росії — це як зброя. Те ж саме можна сказати про медіа в Україні. Це політична зброя, іноді воно стріляє, іноді воно мовчить. Втім, ця зброя. При цьому практично немає бізнесу в медіа, оперативні витрати набагато вище, ніж прибуток ", — висловився Денис малюська

За його словами, олігархи платять чиновникам велику заробітну плату "в тіні", ніж може запропонувати державний бюджет. Те ж стосується і медіа — вони можуть приносити прибуток своїм власникам, проте олігархи воліють виплачувати гроші в конвертах. Як стверджує Денис малюська, практично всі ЗМІ, які висвітлюють політику, мають тіньове фінансування.

"Що я бачу? Тіньові зарплати, які сплачуються в конвертах великим зіркам медіа-світу, і дуже невеликі зарплати, які декларуються і перевіряються податкової. Я бачу, що наші ЗМІ — дуже круті. Наші ток-шоу, той контент, який генерується медіакомпанії, його не можна порівняти з тим, що держава могла б профінансувати офіційно".

Денис малюська запевняє, що Україна зможе побудувати сильні державні інститути тільки в тому випадку, якщо олігархи перестануть впливати на політику і "промивати мізки через свої медіаканали". За його словами, вже через рік або два країна зміниться на краще.

Раніше писали, що до Мін'юсту взяли на роботу жінку, довічно засуджену за подвійне вбивство. Катерина Щука ось уже місяць займає посаду помічника в патронатної служби міністра Дениса Малюськи, перебуваючи у харківській колонії.

Нещодавно повідомляли, що депутати запропонували тисячу двісті п'ятьдесят-сім поправок до другого читання законопроекту про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Сам документ займає 13 сторінок, а ось змін запропонували приблизно на 500 сторінок.