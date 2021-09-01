Уже майже місяць: в Мін'юсті розповіли про роботу в них довічно засудженої Катерини Щуки

Ув'язнена отримала посаду помічниці патронатної служби міністра Дениса Малюськи. Працює жінка прямо з "Качанівської колонії" в Харкові, де вона відбуває покарання.

Довічно ув'язненою, яка отримала роботу в Міністерстві юстиції України, є 39-річна Щука Катерина Юріївна, засуджена за подвійне вбивство. Цю інформацію підтвердили Фокусу в Мін'юсті у відповіді на журналістський запит.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Катерину Щуку призначили на посаду помічника патронатної служби міністра Дениса Малюськи. Сталося це майже місяць тому, 5 серпня.

У відомстві розповіли, що її посадовими обов'язками є:

надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та особами, які відбувають покарання;

складання звіту про стан виконавської дисципліни та проведену роботу щодо здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах із питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту.

У Мін'юсті запевнили, що посада Щуки не є держслужбою, і виконує роботу вона за трудовим договором. Співробітників патронатної служби міністра призначає державний секретар міністерства за поданням самого міністра.

"На працівників патронатної служби поширюється дія законодавства про працю з особливостями, встановленими законом", — повідомили у відомстві, підкресливши, що проведення конкурсу на посаду помічника патронатної служби не передбачено законодавством.

Також у Мін'юсті розповіли, що Щука виконує роботу для Мін'юсту на території "Качанівської виправної колонії №54" в Харкові, де та відбуває покарання.

[ + – ] Довічно засуджена Катерина Щука в Мін'юсті отримала посаду помічника патронатної служби міністра [ + – ] Довічно засуджена Катерина Щука в Мін'юсті отримала посаду помічника патронатної служби міністра

Раніше про те, що довічно засудженою, яку взяли на роботу до Мін'юсту, є Щука, повідомила Фокусу Яна Баранова, помічниця нардепа від "Слуги народу" і психологиня, яка працює більше 5 років із довічно ув'язненими. Експертка розповідала, що це вона рекомендувала Катерину на цю роботу.

"Міністр сказав, що "довічникам" можна працювати. Відповідно, потрібна людина, яка не підведе, з якою можна працювати. Катя — дівчинка з мізками", — стверджувала Баранова.

Психологиня також заявила, що в Мін'юсті планували взяти на роботу й одного довічно ув'язненого чоловіка, і зазначила, що в неї "вже є кандидат на цю посаду".

[ + – ] Катерина Щука, 2016 рік Фото: Факты

Відзначимо, у 2016 році Катерина Щука (дівоче прізвище — Костіна) стала першою в Україні засудженою довічно, яка вийшла заміж. Церемонія її одруження з Юрієм Щукою відбулася прямо в "Качанівській колонії", де та відбуває покарання.

[ + – ] Катерина Щука стала першою в Україні засудженою довічно, яка вийшла заміж

У 2010 році Катерина була засуджена до довічного ув'язнення за співучасть у подвійному вбивстві. Пізніше вона розповідала, що причетна до злочину лише побічно, але під час судового засідання взяла вину на себе за свого тодішнього коханого, через що їй і винесли такий вирок.

[ + – ] Катерину Щуку засудили до довічного ув'язнення в 2010 році Фото: liga.net

Нагадаємо, про те, що до Мін'юсту взяли працювати довічно засуджену 29 серпня повідомив сам глава відомства Денис Малюська. Тоді ж міністр заявив, що роботодавець і нова співробітниця задоволені роботою.

У травні Фокус публікував рейтинг найгірших і найкращих в'язниць України.