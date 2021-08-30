"Катя — дівчинка з мізками": стало відомо, на яку роботу в Мін'юст узяли довічно засуджену

На нову посаду Катерину Щуку рекомендувала помічниця нардепа від "Слуги народу". Засуджена виконує завдання для відомства віддалено з Качанівської колонії.

Засудженою до довічного ув'язнення, яка отримала роботу в Міністерстві юстиції України, є Катерина Щука, яка отримала вирок за співучасть у подвійному вбивстві. Зараз жінка займається для відомства "аналітичною діяльністю". Про це Фокусу розповіла Яна Баранова, помічниця нардепа від "Слуги народу" Святослава Юраша і психологиня, яка понад 5 років працює з довічно ув'язненими.

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"Роботу вона тільки почала вести. Вона перша і поки єдина. Йшлося про те, щоб взяти на роботу одну жінку й одного чоловіка. Кандидат на цю справу теж у мене є. Подивимося, що буде з Катею. Після цього буде видно далі", — розповіла Баранова.

За її словами, роботу для Мін'юсту Катерина Щука виконує онлайн, прямо з Качанівської виправної колонії №54 у Харкові, в якій засуджена відбуває покарання.

"Аналітична робота. Їй надсилають матеріал, вона його обробляє. Усе", — підкреслила Баранова.

Утім, уточнювати як називається посада Катерини і чи є це держслужбою експертка не стала, зазначивши, що цю інформацію краще отримати від Мін'юсту.

Баранова також заявила, що саме вона рекомендувала Щуку на цю роботу.

"Міністр сказав, що "довічникам" можна працювати. Відповідно, потрібна людина, яка не підведе, з якою можна працювати. З мізками, нормальна. Катя — одна з таких. Могла б бути Сніжана Круглякова [25-річна дівчина, засуджена за подвійне вбивство, — ред.] із шикарними мізками. Але в неї, на жаль, громадянство російське. Катя — дівчинка з мізками. Вони там сидять і хочуть бути корисними", — розповіла Баранова.

Фокус намагався отримати оперативний коментар від Міністерства юстиції щодо посади й умов роботи Катерини Щуки, проте в пресслужбі відомства нам відповіли, що поки не володіють цією інформацією і запропонували надіслати письмовий запит, що ми й зробили.

Видання РБК-Україна з посиланням на свої джерела в Мін'юсті також повідомляло, що нова співробітниця відомства, яка відбуває довічне покарання, "працює онлайн" і займається "аналітикою даних". Інформатори журналістів стверджували, що ув'язнена отримала посаду радника керівника міністерства, Дениса Малюськи.

Довічно ув'язнені в Україні та "Право на надію"

Яна Баранова розповіла Фокусу, що в Україні приблизно 1 500 засуджених до довічного ув'язнення лише 24 жінки. 23 з них відбувають покарання в Качанівській колонії, ще одна перебуває в СІЗО в Чернігові, де тривають суди щодо її провадження.

"18 із засуджених до довічного ув'язнення жінок вже глибокого пенсійного віку. Кому вони загрожують? А ми їх утримуємо. А на свободі їх онуки чекають", — сказала Баранова.

У розмові з Фокусом експертка також акцентувала увагу на необхідності ухвалення законопроєкту №4049 (який називають "Правом на надію").

Так, у 2016 році Європейський комітет у своєму звіті щодо візиту в Україну визнав, що в Україні відсутня реалістична перспектива звільнення від довічного позбавлення волі, як того передбачає стаття 3 "Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод", згідно з якою "ніхто не може піддатися катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню". У 2019 Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) встановив, що в Україні механізм забезпечення прав засуджених на довічне ув'язнення порушує цю ж статтю Конвенції.

Саме це порушення і повинен ліквідувати законопроєкт №4049. У березні 2021 року він був ухвалений в першому читанні, у другому читанні його можуть розглянути вже цієї осені.

Довічно засуджена Катерина Щука: що про неї відомо

Отримавши в Міністерстві юстиції роботу Катерина Щука (дівоче прізвище — Костіна) в 2016 році стала першою в Україні засудженою до довічного ув'язнення, яка вийшла заміж. Зі своїм чоловіком — Юрієм Щукою — вона познайомилася вже відбуваючи покарання. Весілля вони влаштували прямо в Качанівській колонії Харкова, де знаходиться Катерина.

[ + – ] Катерина Щука стала першою в Україні засудженою довічно, яка вийшла заміж

У 2010 році Катерину засудили до довічного ув'язнення за співучасть у подвійному вбивстві. Пізніше вона заявляла, що лише побічно причетна до інциденту, проте в суді вирішила взяти на себе провину за свого співмешканця, через що їй і винесли такий вирок.

[ + – ] Катерина Щука в Качанівській колонії Харкова Фото: delo.ua

Портал 057 писав, що Катерина Щука за час перебування в Качанівській колонії навчилася шити і працювала в місці позбавлення волі швачкою.

Зазначимо, про те, що на роботу до Мін'юсту взяли довічно засуджену жінку 29 серпня розповів сам керівник відомства Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував рейтинг кращих і гірших українських в'язниць. Також ми розповідали в яких умовах утримують жінок у колоніях України.