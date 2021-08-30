"Катя — девочка с мозгами": стало известно, на какую работу в Минюст взяли пожизненно осужденную

На новую должность Екатерину Щуку рекомендовала помощница нардепа от "Слуги народа". Осужденная выполняет задачи для ведомства удаленно из Качановской колонии.

Осужденной к пожизненному заключению, которая получила работу в Министерстве юстиции Украины, является Екатерина Щука, получившая приговор за соучастие в двойном убийстве. Сейчас женщина занимается для ведомства "аналитической деятельностью". Об этом Фокусу рассказала Яна Баранова, помощница нардепа от "Слуги народа" Святослава Юраша и психолог, которая более 5 лет работает с пожизненно заключенными.

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"Работу она только начала вести. Она первая и пока единственная. Речь шла о том, чтобы взять на работу одну женщину и одного мужчину. Кандидат на это дело тоже у меня есть. Посмотрим что будет с Катей. После это будет видно дальше", — рассказала Баранова.

По ее словам, работу для Минюста Екатерина Щука выполняет онлайн, прямо из Качановской исправительной колонии №54 в Харькове, в которой осужденная отбывает наказание.

"Аналитическая работа. Ей присылают материал, она его обрабатывает. Все", — подчеркнула Баранова.

Впрочем, уточнять как называется должность Екатерины и является ли это госслужбой эксперт не стала, отметив, что эту информацию лучше получить от Минюста.

Баранова также заявила, что именно она рекомендовала Щуку на эту работу.

"Министр сказал, что "довечникам" можно работать. Соответственно, нужен человек, который не подведет, с которым можно работать. С мозгами, нормальный. Катя — одна из таких. Могла бы быть Снежана Круглякова [25-летняя девушка, осужденная за двойное убийство, — ред.] с шикарными мозгами. Но у нее, к сожалению, гражданство российское. Катя — девочка с мозгами. Они там сидят и хотят быть полезными", — рассказала Баранова.

Фокус пытался получить оперативный комментарий от Министерства юстиции касательно должности и условий работы Екатерины Щуки, однако в пресс-службе ведомства нам ответили, что пока не владеют этой информацией и предложили отправить письменный запрос, что мы и сделали.

Издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в Минюсте также сообщало, что новая сотрудница Минюста, отбывающая пожизненное наказание, "работает онлайн" и занимается "аналитикой данных". Информаторы журналистов утверждали, что заключенная получила должность советника руководителя министерства, Дениса Малюськи.

Пожизненно заключенные в Украине и "Право на надежду"

Яна Баранова рассказала Фокусу, что в Украине из около 1 500 приговоренных к пожизненному заключению лишь 24 женщины. 23 из них отбывают наказание в Качановской колонии, еще одна находится в СИЗО в Чернигове, где продолжаются суды по ее производству.

"18 из осужденных к пожизненному заключению женщин уже глубочайшего пенсионного возраста. Кому они угрозу представляют? А мы их содержим. А на свободе их внуки ждут", — сказала Баранова.

В разговоре с Фокусом эксперт также акцентировала внимание на необходимости принятия законопроекта №4049 (который называют "Правом на надежду").

Так, в 2016 году Европейский комитет в своем отчете касательно визита в Украину признал, что в Украине отсутствует реалистичная перспектива освобождения от пожизненного лишения свободы, как того предусматривает статья 3 "Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", согласно которой "никто не может подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию". В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что в Украине механизм обеспечения прав осужденных на пожизненное заключение нарушает эту же статью Конвенции.

Именно это нарушение и должен ликвидировать законопроект №4049. В марте 2021 года его было принято в первом чтении, во втором чтении его могут рассмотреть уже этой осенью.

Пожизненно осужденная Екатерина Щука: что о ней известно

Получившая в Министерстве юстиции работу Екатерина Щука (девичья фамилия — Костина) в 2016 году стала первой в Украине приговоренной к пожизненному заключению, которая вышла замуж. Со своим супругом — Юрием Щукой — она познакомилась уже отбывая наказание. Свадьбу они сыграли прямо в Качановской колонии Харькова, где находится Екатерина.

[ + – ] Екатерина Щука стала первой в Украине осужденной пожизненно, которая вышла замуж

В 2010 году Екатерину приговорили к пожизненному заключению за соучастие в двойном убийстве. Позже она заявляла, что лишь косвенно причастна к инциденту, однако в суде решила взять на себя вину за своего сожителя, из-за чего ей и вынесли такой приговор.

[ + – ] Екатерина Щука в Качановской колонии Харькова Фото: delo.ua

Портал 057 писал, что Екатерина Щука за время пребывания в Качановской колонии научилась шить и работала в месте лишения свободы швеей.

Отметим, о том, что на работу в Минюст взяли пожизненно осужденную женщину 29 августа рассказал сам руководитель ведомства Денис Малюська.

Напомним, ранее Фокус публиковал рейтинг лучших и худших украинских тюрем. Также мы рассказывали в каких условиях содержат женщин в колониях Украины.