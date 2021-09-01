Уже почти месяц: в Минюсте рассказали о работе у них пожизненно осужденной Екатерины Щуки

Заключенная получила должность помощника патронатной службы министра Дениса Малюськи. Работает женщина прямо из "Качановской колонии" в Харькове, где она отбывает наказание.

Пожизненно заключенной, которая получила работу в Министерстве юстиции Украины, является 39-летняя Щука Екатерина Юрьевна, осужденная за двойное убийство. Эту информацию подтвердили Фокусу в Минюсте в ответе на журналистский запрос.

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Екатерину Щуку назначили на должность помощника патронатной службы министра Дениса Малюськи. Произошло это почти месяц назад, 5 августа.

В ведомстве рассказали, что к ее должностным обязанностям относится:

предоставление предложений касательно усовершенствования взаимодействия между персоналом пенитенциарной системы и лицами, которые отбывают наказания;

составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам выполнения уголовных наказаний Минюста.

В Минюсте заверили, что должность Щуки не является госслужбой и выполняет работу она по трудовому договору. Сотрудников патронатной службы министра назначает государственный секретарь министерства по представлению самого министра.

"На работников патронатной службы распространяется действие законодательства о труде с особенностями, установленными законом", — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что проведение конкурса на должность помощника патронатной службы не предусмотрено законодательством.

Также в Минюсте рассказали, что Щука выполняет работу для Минюста на территории "Качановской исправительной колонии №54" в Харькове, где та отбывает наказание.

[ + – ] Пожизненно осужденная Екатерина Щука в Минюсте получила должность помощника патронатной службы министра [ + – ] Пожизненно осужденная Екатерина Щука в Минюсте получила должность помощника патронатной службы министра

Ранее о том, что пожизненно осужденной, которую взяли на работу в Минюст, является Щука, сообщила Фокусу Яна Баранова, помощница нардепа от "Слуги народа" и психолог, работающая более 5 лет с пожизненно заключенными. Эксперт рассказывала, что это она рекомендовала Екатерину на эту работу.

"Министр сказал, что "довечникам" можно работать. Соответственно, нужен человек, который не подведет, с которым можно работать. Катя — девочка с мозгами", — утверждала Баранова.

Психолог также заявила, что в Минюсте планировали взять на работу и одного пожизненно заключенного мужчину и отметила, что у нее "уже есть кандидат на эту должность".

[ + – ] Екатерина Щука, 2016 год Фото: Факты

Отметим, в 2016 году Екатерина Щука (девичья фамилия — Костина) стала первой в Украине осужденной пожизненно, которая вышла замуж. Церемония ее бракосочетания с Юрием Щукой состоялась прямо в "Качановской колонии", где та отбывает наказание.

[ + – ] Екатерина Щука стала первой в Украине осужденной пожизненно, которая вышла замуж

В 2010 году Екатерина была приговорена к пожизненному заключению за соучастие в двойном убийстве. Позже она рассказывала, что причастна к преступлению лишь косвенно, но во время судебного заседания взяла вину на себя за своего тогдашнего возлюбленного, из-за чего ей и вынесли такой приговор.

[ + – ] Екатерину Щуку приговорили к пожизненному заключению в 2010 году Фото: liga.net

Напомним, о том, что в Минюст взяли работать пожизненно осужденную 29 августа сообщил сам глава ведомства Денис Малюська. Тогда же министр заявил, что работодатель и новая сотрудница довольны работой.

В мае Фокус публиковал рейтинг худших и лучших тюрем Украины.