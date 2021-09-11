"Несколько световых лет", - президент Эстонии снова заявила, что Украина нескоро вступит в ЕС

Керсти Кальюлайд подчеркнула, что за последние 5 лет Киев не приблизился к выполнению критериев и напомнила о проблемах иностранных инвесторов в стране.

Пока еще действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд снова заявила, что Украина нескоро сможет получить членство в Европейском Союзе. Об этом политик сказала в интервью "Европейской правде" во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

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Керсти Кальюлайд подчеркнула, что для получения возможности вступить в ЕС Киев должен выполнить Копенгагенские критерии, однако отметила, что Украина еще "на расстоянии нескольких световых лет" от этого. Также президент Эстонии заявила, что за последние 5 лет не видела того, что украинская сторона приближается к воплощению их в жизнь.

В ходе интервью Кальюлайд отметила и то, что эстонские инвесторы сталкиваются с проблемами в Украине. Так, по ее словам, одна из компаний "обратилась к европейскому правосудию, однако ей это не помогло". В другой же фирме, рассказала эстонский президент, "приближались к серьезной сделке", однако к ним пришел некий адвокат и заявил, что "для ускорения процесса необходимо поделиться частью их акций".

Резюмируя ситуацию с эстонскими инвесторами в Украине Кальюлайд подчеркнула, что "очевидно, почему страна до сих пор не в ЕС".

Впрочем, эстонский президент заявила, что всегда была сторонницей присоединения к ЕС Украины, Грузии и Молдовы. По словам Кальюлайд, она много лет тщетно пыталась убедить украинских олигархов, что приближение к сообществу увеличит стоимость их активов.

"Возможно, однажды произойдет чудо, и они услышат этот месседж — тогда Украина начнет приближаться к ЕС", — сказала политик.

Отметим, Кальюлайд стала президентом Эстонии с октября 2016 года. Впрочем, в 2021 году повторно на эту должность ее не избрали, потому 10 октября срок ее полномочий истекает.

Напомним, в конце августа президент Эстонии заявила, что процесс вступления в ЕС является весьма трудоемким и Украине необходимо потратить 20 лет, чтобы достичь этой цели.

В ноябре 2019 года Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед во время его рабочего визита в Эстонию.