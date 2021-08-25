Украина вступит в ЕС не ранее, чем через 20 лет, – президент Эстонии (видео)
Керсти Кальюлайд считает, что Украина, Грузия и Молдова имеют проблемы с судами и должны проделать еще очень много работы.
Украина сегодня еще не соответствует критериям вступления в Европейский союз. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Глава государства отметила, что процесс вступления в сообщество весьма трудоемкий и имеет большое число условий. По ее словам, такие страны, как Украина, Грузия и Молдова условиям вступления не соответствует.
"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности… Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС!", — заявила Кальюлайд.
В качестве альтернативы скорейшему вступлению этих стран в сообщество президент видит создание временного нового формата отношений между ними и Евросоюзом. Европейские страны, по ее словам, готовы помогать нашей стране с внедрением необходимых преобразований, но работать над этим придется непосредственно ей и ее жителям.
В то же время, как отметила Кальюланд, Украина уже и так интегрируется со странами ЕС в сфере торговли.
Президент отметила, что Эстония поддерживает предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, но пока что не знает, когда именно это может произойти.
Как сообщалось ранее, НАТО готово приветствовать решение Украины урегулировать войну на Донбассе мирным путем и подтверждает решение Бухарестского саммита Альянса 2008 года о расширении военного блока за счет Киева и Тбилиси.
Ранее Фокус писал о том, что у стран НАТО нет единого решения о предоставлении ПДЧ Украине. Посол Франции Этьен де Понсен считает, что Киев должен больше внимания уделить реформе укрепления военного потенциала.