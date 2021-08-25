Україна вступить в ЄС не раніше, ніж через 20 років, — президентка Естонії (відео)

Керсті Кальюлайд вважає, що Україна, Грузія та Молдова мають проблеми із судами і повинні зробити ще дуже багато роботи.

Україна сьогодні ще не відповідає критеріям вступу до Європейського союзу. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповіла президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

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Глава держави зазначила, що процес вступу до спільноти досить трудомісткий і має велику кількість умов. За її словами, такі країни, як Україна, Грузія і Молдова умовами вступу не відповідає.

"Вам знадобиться зо 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності… Усі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!" — заявила Кальюлайд.

Як альтернативу якнайшвидшому вступу цих країн до спільноти президентка бачить створення тимчасового нового формату відносин між ними і Євросоюзом. Європейські країни, за її словами, готові допомагати нашій країні з впровадженням необхідних перетворень, але працювати над цим доведеться безпосередньо їй і її жителям.

У той же час, як зазначила Кальюланд, Україна вже й так інтегрується з країнами ЄС у сфері торгівлі.

Президентка зазначила, що Естонія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, але поки що не знає, коли саме це може статися.

Як повідомлялося раніше, НАТО готове схвалити рішення України врегулювати війну на Донбасі мирним шляхом і підтверджує рішення Бухарестського саміту Альянсу 2008 року про розширення військового блоку за рахунок Києва та Тбілісі.

Раніше Фокус писав про те, що в країн НАТО немає єдиного рішення про надання ПДЧ Україні. Посол Франції Етьєн де Понсен вважає, що Київ повинен більше уваги приділити реформі зміцнення військового потенціалу.