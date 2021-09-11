"Декілька світлових років", — президент Естонії знову заявила, що Україна нескоро вступить в ЄС

Керсті Кальюлайд підкреслила, що за останні 5 років Київ не наблизився до виконання критеріїв і нагадала про проблеми іноземних інвесторів в країні.

Поки що чинний президент Естонії Керсті Кальюлайд знову заявила, що Україна нескоро зможе отримати членство в Європейському Союзі. Про це політик сказала в інтерв'ю "Європейській правді" під час форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

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Керсті Кальюлайд підкреслила, що для отримання можливості вступити в ЄС Київ повинен виконати Копенгагенські критерії, проте зазначила, що Україна ще "на відстані декількох світлових років" від цього. Також президент Естонії заявила, що за останні 5 років не бачила того, що українська сторона наближається до втілення їх в життя.

В ході інтерв'ю Кальюлайд зазначила і те, що естонські інвестори стикаються з проблемами в Україні. Так, за її словами, одна з компаній "звернулася до європейського правосуддя, однак їй це не допомогло". В іншій же фірмі, розповіла естонський президент, "наближалися до серйозної операції", проте до них прийшов якийсь адвокат і заявив, що "для прискорення процесу необхідно поділитися частиною їх акцій".

Резюмуючи ситуацію з естонськими інвесторами в Україні Кальюлайд підкреслила, що "очевидно, чому країна досі не в ЄС".

Втім, естонський президент заявила, що завжди була прихильницею приєднання до ЄС України, Грузії та Молдови. За словами Кальюлайд, вона багато років марно намагалася переконати українських олігархів, що наближення до спільноти збільшить вартість їх активів.

"Можливо, одного разу станеться диво, і вони почують цей меседж — тоді Україна почне наближатися до ЄС", — сказала політик.

Відзначимо, Кальюлайд стала президентом Естонії у жовтні 2016 року. Втім, у 2021 році повторно на цю посаду її не обрали, тому 10 жовтня термін її повноважень закінчується.

Нагадаємо, в кінці серпня президент Естонії заявила, що процес вступу в ЄС є досить трудомістким і Україні необхідно витратити 20 років, щоб досягти цієї мети.

У листопаді 2019 року Кальюлайд подарувала президенту України Володимиру Зеленському велосипед під час його робочого візиту до Естонії.