Украина должна стать военизированным, гибким государством, как Израиль, - Кулеба

Глава МИД заявил, что Украина уже не верит обещаниям Запада и поэтому стране, в свете российской агрессии, приходится рассчитывать только на себя.

Украина в краткосрочной и среднесрочной перспективе должна стать гибким военизированным государством, таким как Израиль, на фоне продолжающейся агрессии со стороны России. Об этом в интервью изданию Independent заявил министр иностранных дел Украины Денис Кулеба.

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"Наша страна усвоила ряд горьких уроков, поняв, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", — сказал дипломат.

По его словам, Украина на данном этапе поняла, что может рассчитывать только на себя.

"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить", — добавил Кулеба.

Помимо этого министр считает, что Россия пытается зажать взять Украину "в кольцо", сближаясь с Беларусью.

"Откровенно говоря, сейчас у нас есть проблема, потому что мы вложили недостаточно средств в укрепление границы (с Беларусью). Теперь мы смотрим на это и видим в этом идеальное слабое место для диверсионных групп или мигрантов, которых Лукашенко может захотеть сюда послать", — поделился Кулеба.

Комментируя украинско-американские отношения министр заявил, что на данный момент США переживают "кризис лидерства". В то же время Кулеба считает, что Штаты могли бы снова показать, насколько они серьезно настроены в отношении обеспечения безопасности Украины.

"Я разговаривал с одним американским сенатором, который сказал мне, что США не должны "облажаться" в Украине, как это случилось в Афганистане", — заявил дипломат.

Также министр рассказал, что в ходе недавней поездки в Вашингтон он убедился, что президент США Джо Байден все еще лично заинтересован в Украине.

"Мы, дипломаты, натренированы читать между строк. Я думаю, что президент США готов сотрудничать с нами (…) По его словам, он не оставит Украину наедине с Россией, и это ключевое обязательство", — сказал министр.

Кроме того, дипломат прокомментировал долгий путь Украины к евроатлантической интеграции — вступлению в Евросоюз и НАТО. По его словам, промедление связано вовсе не с опасениями по поводу реформ, а из-за страха перед реакцией России. Это означает, что членство Украины в ЕС и Альянсе возможно только при условии, если РФ ослабеет или "совершит что-то настолько возмутительное", что страны Запада буду вынуждены сделать шаг навстречу Киеву. Однако Кулеба заявил, что он "спокоен" за итоговый результат этих процессов.

"Мы являемся свидетелями того, как вершится история. На протяжении сотен лет Запад жил с представлением о том, что Украина является частью русского мира. Только сейчас он начинает понимать, что у нас может быть что-то другое", — сказал Кулеба.

Напомним, 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает полномасштабной войны с Россией.

Тем временем у президента РФ Владимира Путина сообщили, что в случае вступления Украины в НАТО российское руководство пойдет на меры по защите своих границ.