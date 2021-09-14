Україна повинна стати воєнізованою, гнучкою державою, як Ізраїль, — Кулеба

Глава МЗС заявив, що Україна вже не вірить обіцянкам Заходу і тому країні, в світлі російської агресії, доводиться розраховувати тільки на себе.

Україна в короткостроковій і середньостроковій перспективі повинна стати гнучкою воєнізованою державою, такою як Ізраїль, на тлі тривалої агресії з боку Росії. Про це в інтерв'ю виданню Independent заявив міністр закордонних справ України Денис Кулеба.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наша країна засвоїла низку гірких уроків, зрозумівши, що обіцянки Заходу, швидше за все, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", — сказав дипломат.

За його словами, Україна на цьому етапі зрозуміла, що може розраховувати тільки на себе.

"Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ — ось що нам потрібно, щоб вижити", — додав Кулеба.

Крім цього міністр вважає, що Росія намагається затиснути взяти Україну "в кільце", зближуючись з Білоруссю.

"Відверто кажучи, зараз у нас є проблема, тому що ми вклали недостатньо коштів у зміцнення кордону (з Білоруссю). Тепер ми дивимося на це і бачимо в цьому ідеальне слабке місце для диверсійних груп або мігрантів, яких Лукашенко може захотіти сюди надіслати", — поділився Кулеба.

Коментуючи українсько-американські відносини міністр заявив, що наразі США переживають "кризу лідерства". У той же час Кулеба вважає, що Штати могли б знову показати, наскільки вони серйозно налаштовані щодо гарантування безпеки України.

"Я розмовляв з одним американським сенатором, який сказав мені, що США не повинні "зганьбитися" в Україні, як це сталося в Афганістані", — заявив дипломат.

Також міністр розповів, що в процесі нещодавньої поїздки у Вашингтон він переконався, що президент США Джо Байден все ще особисто зацікавлений в Україні.

"Ми, дипломати, натреновані читати між рядків. Я думаю, що президент США готовий співпрацювати з нами (...) За його словами, він не залишить Україну наодинці з Росією, і це ключове зобов'язання", — сказав міністр.

Крім того, дипломат прокоментував довгий шлях України до євроатлантичної інтеграції — вступу в Євросоюз і НАТО. За його словами, зволікання пов'язане зовсім не з побоюваннями з приводу реформ, а через страх перед реакцією Росії. Це означає, що членство України в ЄС та Альянсі можливе тільки за умови, якщо РФ ослабне або "здійснить щось настільки обурливе", що країни Заходу будуть змушені зробити крок назустріч Києву. Однак Кулеба заявив, що він "спокійний" за підсумковий результат цих процесів.

"Ми є свідками того, як вершиться історія. Протягом сотень років Захід жив з уявленням про те, що Україна є частиною російського світу. Тільки зараз він починає розуміти, що в нас може бути щось інше", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує можливості повномасштабної війни з Росією.

Тим часом у президента РФ Володимира Путіна повідомили, що в разі вступу України в НАТО російське керівництво піде на заходи для захисту своїх кордонів.