Кличко уволил главу ЖЭКа в одном из районов Киева из-за проблем с водой (видео)

Чиновнику поручили передать свои обязанности другому человеку за то, что в одном из домов из-за аварии 3 дня не было воды, а коммунальщики не спешили с ремонтом из-за выходных.

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе совещания с руководителями районов и управляющих предприятий города уволил главного коммунальщика Шевченковского района столицы. Причиной стало отключение воды в одном из домов Киева на 3 дня. Соответствующее видео появилось в YouTube-канале главы города во вторник, 14 сентября.

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По словам Кличко, инцидент произошел в доме по улице Гончара, 6. Его жители остались без воды почти на трое суток и были вынуждены носить воду в свои квартиры из соседних домов. Также мэр утверждает, что после звонка жителей в профильные службы чиновники "сидели и ждали, пока не пройдут выходные".

"Не было объявление о причинах и сроках устранения аварии, не совершали работ. Никто с людьми не общался. Пока жители не передали информацию мэру!" — говорится в подписи к видео.

В результате уволили главу Управляющей компании по обслуживанию фонда Шевченковского района.

"Передавайте свои дела. Будем искать человека, который более ответственно относится к своим обязанностям. Главе района — предупреждение", — заявил мэр города в ходе совещания.

[ + – ] Кличко увольняет коммунальщика

Напомним, ранее Кличко вызвал на сессию Киевской городской государственной администрации (КГГА) министра культуры Александра Ткаченко, чтобы заслушать его доклад о защите исторического наследия столицы. Однако глава Минкульта в ответ пригласил мэра на совещание касательно режимов исторических ареалов, которое Ткаченко предложил провести в присутствии силовиков.

Также Фокус сообщил об частых обысках в КГГА, которые сам Кличко назвал попыткой уничтожить его репутацию.