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Кличко звільнив главу ЖЕКу в одному з районів Києва через проблеми з водою (відео)

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Кличко, ЖЕК, вода, Київ
Фото: Скриншот | Кличко звільнив главу ЖЕКу в одному з районів Києва

Чиновнику доручили передати свої обов'язки іншій людині за те, що в одному з будинків через аварію 3 дні не було води, а комунальники не поспішали з ремонтом через вихідні.

Мер Києва Віталій Кличко в ході наради з керівниками районів і керівників підприємств міста звільнив головного комунальника Шевченківського району столиці. Причиною стало відключення води в одному з будинків Києва на 3 дні. Відповідне відео з'явилося в YouTube-каналі глави міста у вівторок, 14 вересня.

За словами Кличка, інцидент стався в будинку по вулиці Гончара, 6. Його жителі залишилися без води майже на три доби і були змушені носити воду у свої квартири із сусідніх будинків. Також мер стверджує, що після дзвінка жителів у профільні служби чиновники "сиділи і чекали, поки не пройдуть вихідні".

"Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки жителі не передали інформацію меру!" — йдеться в підписі до відео.

У результаті звільнили главу керівної компанії з обслуговування фонду Шевченківського району.

"Передавайте свої справи. Будемо шукати людину, яка більш відповідально ставиться до своїх обов'язків. Главі району — попередження", — заявив мер міста в ході наради.

Кличко звільняє комунальника

Нагадаємо, раніше Кличко викликав на сесію Київської міської державної адміністрації (КМДА) міністра культури Олександра Ткаченка, щоб заслухати його доповідь про захист історичної спадщини столиці. Однак, глава Мінкульту у відповідь запросив мера на нараду щодо режимів історичних ареалів, яку Ткаченко запропонував провести в присутності силовиків.

Також Фокус повідомив про часті обшуки в КМДА, які сам Кличко назвав спробою знищити його репутацію.