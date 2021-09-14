Кличко звільнив главу ЖЕКу в одному з районів Києва через проблеми з водою (відео)

Чиновнику доручили передати свої обов'язки іншій людині за те, що в одному з будинків через аварію 3 дні не було води, а комунальники не поспішали з ремонтом через вихідні.

Мер Києва Віталій Кличко в ході наради з керівниками районів і керівників підприємств міста звільнив головного комунальника Шевченківського району столиці. Причиною стало відключення води в одному з будинків Києва на 3 дні. Відповідне відео з'явилося в YouTube-каналі глави міста у вівторок, 14 вересня.

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За словами Кличка, інцидент стався в будинку по вулиці Гончара, 6. Його жителі залишилися без води майже на три доби і були змушені носити воду у свої квартири із сусідніх будинків. Також мер стверджує, що після дзвінка жителів у профільні служби чиновники "сиділи і чекали, поки не пройдуть вихідні".

"Не було оголошення про причини і терміни усунення аварії, не здійснювали робіт. Ніхто з людьми не спілкувався. Поки жителі не передали інформацію меру!" — йдеться в підписі до відео.

У результаті звільнили главу керівної компанії з обслуговування фонду Шевченківського району.

"Передавайте свої справи. Будемо шукати людину, яка більш відповідально ставиться до своїх обов'язків. Главі району — попередження", — заявив мер міста в ході наради.

[ + – ] Кличко звільняє комунальника

Нагадаємо, раніше Кличко викликав на сесію Київської міської державної адміністрації (КМДА) міністра культури Олександра Ткаченка, щоб заслухати його доповідь про захист історичної спадщини столиці. Однак, глава Мінкульту у відповідь запросив мера на нараду щодо режимів історичних ареалів, яку Ткаченко запропонував провести в присутності силовиків.

Також Фокус повідомив про часті обшуки в КМДА, які сам Кличко назвав спробою знищити його репутацію.