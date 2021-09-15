ГБР расследует возможную инсценировку поджога автомобиля Гео Лероса

По информации силовиков, нардеп при помощи имитации нападения мог создать иллюзию угроз в его адрес, а "покушение" парламентарий мог использовать в качестве дискредитации властей страны.

ГБР будет проводить досудебное расследование по факту возможной подготовки к заведомо неправдивым показаниям народным депутатом Гео Леросом. Об этом сообщил глава департамента ГСУ ГБР Максим Зинорук.

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По его словам, народный депутат Украины Гео Лерос в данный момент не имеет процессуальный статус. Уголовное производство в отношении нардепа по факту возможного совершения преступления открыто 14 сентября.

"Сегодня Офис генпрокурора поручил следователям ГСУ ГБР проводить досудебное расследование по факту возможного совершения народным депутатом Украины подготовки к заведомо неправдивым показаниям свидетеля, (потерпевшего) для предоставления следственным органам", — заявил Зинорук.

Основанием для внесения сведений в ЕРДР, как утверждает глава отдела ГСУ ГБР, стала публикация в Telegram, в которой "содержалось видео, на котором человек, похожий на народного депутата Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя, и при этом просит у неустановленного собеседника деньги".

Как отметил Максим Зинорук, народный депутат Гео Лерос с помощью имитации нападения мог создать иллюзию угроз в его адрес якобы в связи с политической деятельностью, а "покушение" парламентарий мог использовать в качестве дискредитации власти в Украине.

Предварительная квалификация уголовного правонарушения — ч.1 ст.14 УК (подготовка к преступлению) и ч.2 ст.384 УК (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа). Максим Зинорук предупредил, что квалификация может быть изменена по итогам досудебного расследования.

В данный момент проводятся следственные и процессуальные действия. Следователи планируют проводить экспертизы с целью подтверждения или опровержения монтажа видео, идентификации лица, а также исследование содержания разговора, в котором фигурирует человек, похожий на Гео Лероса.

Ранее Фокус рассказывал, что нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль Mercedes-Benz. Инцидент произошел в 28 августа 2020 года. Свидетели сперва услышали хлопок, после чего огонь охватил автомобиль нардепа Гео Лероса. Парламентарий уверен, что это был умышленный поджог из-за его профессиональной деятельности.

Также Фокус сообщал, что Гео Лерос пожаловался на слежку сотрудников СБУ. По словам парламентария, он заметил слежку за собой со стороны оперативников в публичных местах и опубликовал места, в которых видел сотрудников СБУ.