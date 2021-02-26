Лерос заявил, что за ним следят сотрудники СБУ (фото, видео)

Народный депутат опубликовал отчет по итогам наблюдения, в котором указаны время и места, которые он посещал

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил на своей странице в Facebook, что за ним следят сотрудники Службы безопасности Украины.

Депутат обнародовал видео и фотографии с якобы сотрудником СБУ Евгением Золотовым. Кроме этого, парламентарий показал действительное до 31 декабря 2014 года удостоверение подполковника СБУ, который, как утверждает Лерос, следил за ним, и фотографию удостоверения водителя, выданное "Ялтинским МРЭО при УГАИ УГ МВД Украины в АР Крым".

Помимо этого, нардеп обнародовал отчет по итогам наблюдения, в котором указаны время и места, которые посещал Гео Лерос.

"Владимир Зеленский, может, расскажешь, почему за мной следит бригада СБУшников? Ты для этого президентом стал, чтобы превратить Украину в "95-ый квартал" за железным занавесом? Задержан один из "чекистов", ждем с адвокатом оперативную группу, фиксируем и открываем уголовное дело", – написал народный депутат.

[ + – ] Сообщение Гео Лероса

Ранее народный депутат Гео Лерос направил обращение в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой проверить ООО "Квартал 95" на предмет применения санкций из-за продажи России прав на программу "Лига смеха".

Также Лерос опубликовал видео, на которых мужчина, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака, ведет переговоры о назначении на должность министра аграрной политики Романа Лещенко за денежное вознаграждение.

Фокус сообщал о том, что Гео Лерос называл президента Владимира Зеленского "неадекватом".