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Лерос просит СНБО проверить ООО "Квартал 95" из-за продажи "Лиги смеха" в Россию (документ)

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Владимир Зеленский, гео Лерос, СТС, СНБО, Лига смеха
Фото: Facebook | Владимир Зеленский был ведущим "Лиги смеха"

Парламентарий заявил, что команда Зеленского якобы участвует в пропаганде ОРДЛО.

Народный депутат Гео Лерос направил обращение в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой проверить ООО "Квартал 95" на предмет применения санкций из-за продажи России прав на программу "Лига смеха".

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"В следующем повестке дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров", – написал Лерос.

Он отметил, что программу "Лигу смеха", которую до президентских выборов вел Владимир Зеленский, продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. По словам народного депутата, за НМГ стоят структуры банка "Россия".

"И ВТБ, и банк "Россия" – под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС", – написал Лерос.

Он добавил, что в мае прошлого года СНБО внесла телеканал "СТС" в санкционный список. Также Лерос отметил, что по данным LIGA.net, кроме продажи франшизы, Зеленский "продавал" покупателю своих сценаристов.

Более того, отмечает народный депутат, в российской версии "Лиги смеха" хотят принять участие команды, указанные как представители так называемой "ДНР", а также команды из оккупированного Крыма.

"Это означает, что команда Зеленского непосредственно участвует в пропаганде ОРДЛО!", – написал Лерос.

"Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95", – подытожил народный депутат.

Владимир Зеленский, гео Лерос, СТС, СНБО, Лига смеха
Владимир Зеленский, гео Лерос, СТС, СНБО, Лига смеха
Владимир Зеленский, гео Лерос, СТС, СНБО, Лига смеха

Напомним, франшизу шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе "Квартала" заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал журналисту Фокуса ситуацию с получением Владимиром Зеленским роялти от компании "Студия "Квартал 95".

"Президент Владимир Зеленский — и это хорошо известно — не занимается бизнесом, не участвует в каких-либо сделках по продвижению каких-либо форматов и не может влиять на то, какие управленческие и финансовые решения принимаются третьими лицами в коммерческом секторе", — сказал Подоляк.