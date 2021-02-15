Лерос просит СНБО проверить ООО "Квартал 95" из-за продажи "Лиги смеха" в Россию (документ)

Парламентарий заявил, что команда Зеленского якобы участвует в пропаганде ОРДЛО.

Народный депутат Гео Лерос направил обращение в Совет нацбезопасности и обороны с просьбой проверить ООО "Квартал 95" на предмет применения санкций из-за продажи России прав на программу "Лига смеха".

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"В следующем повестке дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров", – написал Лерос.

Он отметил, что программу "Лигу смеха", которую до президентских выборов вел Владимир Зеленский, продали российскому телеканалу "СТС", которым владеет медиахолдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. По словам народного депутата, за НМГ стоят структуры банка "Россия".

"И ВТБ, и банк "Россия" – под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе. Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС", – написал Лерос.

Он добавил, что в мае прошлого года СНБО внесла телеканал "СТС" в санкционный список. Также Лерос отметил, что по данным LIGA.net, кроме продажи франшизы, Зеленский "продавал" покупателю своих сценаристов.

Более того, отмечает народный депутат, в российской версии "Лиги смеха" хотят принять участие команды, указанные как представители так называемой "ДНР", а также команды из оккупированного Крыма.

"Это означает, что команда Зеленского непосредственно участвует в пропаганде ОРДЛО!", – написал Лерос.

"Прошу в случае выявления нарушений (а это совсем не трудно), применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95", – подытожил народный депутат.

Напомним, франшизу шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе "Квартала" заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал журналисту Фокуса ситуацию с получением Владимиром Зеленским роялти от компании "Студия "Квартал 95".

"Президент Владимир Зеленский — и это хорошо известно — не занимается бизнесом, не участвует в каких-либо сделках по продвижению каких-либо форматов и не может влиять на то, какие управленческие и финансовые решения принимаются третьими лицами в коммерческом секторе", — сказал Подоляк.