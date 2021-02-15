Лерос просить РНБО перевірити ТОВ "Квартал 95" через продаж "Ліги сміху" в Росію (документ)

Парламентарій заявив, що команда Зеленського нібито бере участь у пропаганді ОРДЛО.

Народний депутат Гео Лерос направив звернення до Ради нацбезпеки та оборони з проханням перевірити ТОВ "Квартал 95" на предмет застосування санкцій через продаж Росії прав на програму "Ліга сміху".

Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У наступному порядку денному РНБО має бути включено питання про введення санкцій щодо ТОВ" Квартал 95 "і його бенефіціарів", — написав Лерос.

Він зазначив, що програму "Лігу сміху", яку до президентських виборів вів Володимир Зеленський, продали російському телеканалу "СТС", яким володіє медіахолдинг "Національна медіа група" (НМГ) і російський держбанк ВТБ. За словами народного депутата, за НМГ стоять структури банку "Росія".

"І ВТБ, і банк "Росія" - під міжнародними санкціями за анексію українського Криму Росією і її причетність до конфлікту на Донбасі. Зйомки нової телепередачі відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі «СТС», — написав Лерос.

Він додав, що в травні минулого року РНБО внесла телеканал "СТС" до списку санкцій. Також Лерос зазначив, що за даними LIGA.net, крім продажу франшизи, Зеленський "продавав" покупцеві своїх сценаристів.

Більше того, зазначає народний депутат, у російській версії "Ліги сміху" хочуть взяти участь команди, зазначені як представники так званої "ДНР", а також команди з окупованого Криму.

"Це означає, що команда Зеленського безпосередньо бере участь у пропаганді ОРДЛО!", — написав Лерос.

"Прошу в разі виявлення порушень (а це зовсім не важко), застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо власників і вигодонабувачів ТОВ "Квартал 95", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: франшизу шоу "Ліга сміху" від "Студії "Квартал 95" продали російському телеканалу "СТС". У прес-службі "Кварталу" заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, у якого нібито "власна стратегія продажів, на яку правовласник не впливає".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував журналісту Фокусу ситуацію з отриманням Володимиром Зеленським роялті від компанії "Студія" Квартал 95".

"Президент Володимир Зеленський — і це добре відомо — не займається бізнесом, не бере участі в будь-яких угодах з просування будь-яких форматів і не може впливати на те, які управлінські та фінансові рішення приймаються третіми особами в комерційному секторі", — сказав Подоляк .