Лерос заявив, що за ним стежать співробітники СБУ (фото, відео)

Народний депутат опублікував звіт за підсумками спостереження, в якому вказані час і місця, які він відвідував.

Виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат Гео Лерос заявив на своїй сторінці у Facebook, що за ним стежать співробітники Служби безпеки України.

Депутат оприлюднив відео та фотографії з нібито співробітником СБУ Євгеном Золотовим. Крім цього, парламентар показав дійсне до 31 грудня 2014 року посвідчення підполковника СБУ, який, як стверджує Лерос, стежив за ним, і фотографію посвідчення водія, видане "Ялтинським МРЕВ при УДАІ УГ МВС України в АР Крим".

Крім цього, нардеп оприлюднив звіт за підсумками спостереження, в якому вказані час і місця, які відвідував Гео Лерос.

"Володимир Зеленський, може, розкажеш, чому за мною стежить бригада СБУшників? Ти для цього президентом став, щоб перетворити Україну в "95-ий квартал" за залізною завісою? Затримано одного з "чекістів", чекаємо з адвокатом оперативну групу, фіксуємо і відкриваємо кримінальну справу", — написав народний депутат.

[ + – ] Повідомлення Гео Лерос

Раніше народний депутат Гео Лерос направив звернення до Ради нацбезпеки і оборони з проханням перевірити ТОВ "Квартал 95" на предмет застосування санкцій через продаж Росії прав на програму "Ліга сміху".

Також Лерос опублікував відео, на яких чоловік, схожий на брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, веде переговори про призначення на посаду міністра аграрної політики Романа Лещенко за грошову винагороду.

Фокус повідомляв про те, що Гео Лерос називав президента Володимира Зеленського "неадекватним".