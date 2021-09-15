ДБР розслідує можливе інсценування підпалу автомобіля Гео Лероса

За інформацією силовиків, нардеп за допомогою імітації нападу міг створити ілюзію погроз на його адресу, а "замах" парламентарій міг використовувати як дискредитацію влади країни.

ДБР буде проводити досудове розслідування за фактом можливої підготовки до свідомо неправдивих свідчень народним депутатом Гео Лероса. Про це повідомив глава департаменту ГСУ ГБР Максим Зінорук.

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За його словами, народний депутат України Гео Лерос наразі не має процесуального статусу. Кримінальне провадження щодо нардепа за фактом можливого скоєння злочину відкрите 14 вересня.

"Сьогодні Офіс генпрокурора доручив слідчим ГСУ ГБР проводити досудове розслідування за фактом можливого скоєння народним депутатом України підготовки до свідомо неправдивих свідчень свідка, (потерпілого) для надання слідчим органам", — заявив Зінорук.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР, як стверджує глава відділу ГСУ ГБР, стала публікація в Telegram, в якій "містилося відео, на якому людина, схожа на народного депутата Гео Лероса, підшукує співучасників для імітації нападу на себе, і при цьому просить у невстановленого співрозмовника гроші".

Як зазначив Максим Зінорук, народний депутат Гео Лерос за допомогою імітації нападу міг створити ілюзію погроз на його адресу нібито в зв'язку з політичною діяльністю, а "замах" парламентарій міг використовувати як дискредитацію влади в Україні.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 1 ст. 14 КК (підготовка до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Максим Зінорук попередив, що кваліфікація може бути змінена за підсумками досудового розслідування.

Наразі проводяться слідчі та процесуальні дії. Слідчі планують проводити експертизи з метою підтвердження або спростування монтажу відео, ідентифікації особи, а також дослідження змісту розмови, в якій фігурує людина, схожа на Гео Лероса.

Раніше Фокус розповідав, що нардепу Гео Леросу підпалили автомобіль Mercedes-Benz. Інцидент стався 28 серпня 2020 року. Свідки спершу почули хлопок, після чого вогонь охопив автомобіль нардепа Гео Лероса. Парламентарій упевнений, що це був навмисний підпал через його професійну діяльність.

Також Фокус повідомляв, що Гео Лерос поскаржився на стеження співробітників СБУ. За словами парламентарія, він зауважив стеження за собою з боку оперативників у публічних місцях та опублікував місця, в яких бачив співробітників СБУ.