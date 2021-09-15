Кабмин могут покинуть 3-4 министра в конце сентября, — Разумков

Спикер Верховной Рады заверил журналистов, что в ближайшее время правительство ждет "ротация". Но какие-либо фамилии называть чиновник не захотел.

В конце сентября — начале октября ожидается ротация в Кабинете министров Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Интерфаксу".

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Журналисты поинтересовались, может ли Верховная Рада в ближайшее время утвердить закон о столице, который ограничит полномочия мэра Киева Виталия Кличко. Чиновник отметил, что законопроект утвердили в первом чтении и сейчас документ находится в профильном комитете парламента.

"Если честно, я не анализировал, на какой он стадии подготовки находится после тех поправок и предложений, которые были к нему поданы", — продолжил спикер Парламента.

Представители СМИ также спросили, сколько министров Кабмина уйдут в отставку в рамках ротации правительства. В ответ на это спикер Верховной Рады заявил, что склоняется к увольнению 3-4 глав профильных министерств.

"Я уже говорил: склоняюсь к цифре три-четыре. На фамилии пока переходить не будем. Но предполагаю, что в ближайшем будущем все-таки ротации в Кабмине произойдут", — продолжил Разумков и добавил, что отставки в правительстве ожидаются в конце сентября — начале октября.

Что касается отставки главы Национального банка, она возможна при условии, если Кирилл Шевченко напишет соответствующее заявление. Подытоживая, Дмитрий Разумков напомнил, что срок полномочий руководителя госрегулятора, согласно законодательству, составляет семь лет.

Ранее Фокус рассказывал про возможную отставку Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем. По словам нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды, перед премьер-министром стояла задача по развитию экономики во время коронакризиса, однако сейчас Украину ждут новые вызовы.

Также Фокус сообщал, что Денис Шмыгаль после слухов об отставке Кабмина уволил главу "Укравтодора". По словам премьер-министра, в работе профильных министерств есть "незначительные нюансы", которые нужно исправить, однако это не повод, чтобы проводить кардинальные ротации в правительстве.