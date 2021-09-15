Кабмін можуть покинути 3-4 міністри в кінці вересня, — Разумков

Спікер Верховної Ради запевнив журналістів, що найближчим часом уряд чекає "ротація". Але будь-які прізвища називати чиновник не захотів.

У кінці вересня — на початку жовтня очікується ротація в Кабінеті міністрів України. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфаксу".

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Журналісти поцікавилися, чи може Верховна Рада найближчим часом затвердити закон про столицю, який обмежить повноваження мера Києва Віталія Кличка. Чиновник зазначив, що законопроект затвердили в першому читанні, і зараз документ перебуває в профільному комітеті парламенту.

"Якщо чесно, я не аналізував, на якій він стадії підготовки перебуває після тих поправок і пропозицій, які були до нього подано", — продовжив спікер Парламенту.

Представники ЗМІ також запитали, скільки міністрів Кабміну підуть у відставку в межах ротації уряду. У відповідь на це спікер Верховної Ради заявив, що схиляється до звільнення 3-4 голів профільних міністерств.

"Я вже говорив: схиляюся до цифри три-чотири. На прізвища поки переходити не будемо. Але припускаю, що в найближчому майбутньому все-таки ротації в Кабміні відбудуться", — продовжив Разумков і додав, що відставки в уряді очікуються в кінці вересня — на початку жовтня.

Що стосується відставки глави Національного банку, вона можлива за умови, якщо Кирило Шевченко напише відповідну заяву. Підсумовуючи, Дмитро Разумков нагадав, що термін повноважень керівника держрегулятора, згідно із законодавством, становить сім років.

Раніше Фокус розповідав про можливу відставку Кабміну на чолі з Денисом Шмигалем. За словами нардепа від "Слуги народу" Олега Дунди, перед прем'єр-міністром стояло завдання щодо розвитку економіки під час коронакризи, однак зараз Україну чекають нові виклики.

Також Фокус повідомляв, що Денис Шмигаль після чуток про відставку Кабміну звільнив главу "Укравтодору". За словами прем'єр-міністра, в роботі профільних міністерств є "незначні нюанси", які потрібно виправити, проте це не привід, щоб проводити кардинальні ротації в уряді.