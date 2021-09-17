"Можно не декларироваться": Арахамия рассказал, о чем говорил с Коломойским на матче (видео)

На футбольном матче "слуга народа" посоветовал Игорю Коломойскому не спешить декларироваться.

Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия прокомментировал перед журналистами свой диалог с Игорем Коломойским во время футбольного матча в Киеве. По словам депутата, они обменялись шутками на тему закона об олигархах. Видео обнародовано на YouTube телеканала "Прямый"

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[ + – ] Давид Арахамия комментирует разговор с Игорем Коломойским

Арахамия пришел вместе со своей семьей на футбольный матч Лиги чемпионов между "Динамо" и "Бенфикой". По словам депутата, он никогда не ходит в VIP ложу для почетных гостей, хотя у него был туда билет, а предпочитает находиться, где и обычные люди. Поэтому он не знал, что на матче будет Игорь Коломойский. Однако вчера Арахамия все же был замечен в вип-ложе вместе с Коломойским, Викторо Ляшко, Олегом Немчиновым и другими почетными гостями.

"Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, еще пару недель есть — можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах", — сказал Арахамия.

Законопроект о деолигархизации был зарегистрирован в Верховной Раде по инициативе Владимира Зеленского. Согласно формулировке Минюста олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет влияние на СМИ, является монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеет активами, которые превышают 1 миллион прожиточных минимумов.

Ранее мы сообщали, что Игорь Коломойский, прокомментировал свое возможное попадание в реестр олигархов. Он сказал, что "морально готов" к этому.