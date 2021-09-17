"Можна не декларуватися": Арахамія розповів, про що говорив із Коломойським на матчі (відео)

На футбольному матчі "слуга народу" порадив Ігорю Коломойському не поспішати декларуватися.

Лідер фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував перед журналістами свій діалог із Ігорем Коломойським під час футбольного матчу в Києві. За словами депутата, вони обмінялися жартами на тему закону про олігархів. Відео оприлюднено на YouTube телеканалі "Прямого".

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[ + – ] Давид Арахамія коментує розмову з Ігорем Коломойським

Арахамія прийшов разом зі своєю сім'єю на футбольний матч Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бенфікою". За словами депутата, він ніколи не ходить у VIP ложу для почесних гостей, хоча в нього був туди квиток, а вважає за краще перебувати, де й звичайні люди. Тому він не знав, що на матчі буде Ігор Коломойський. Однак вчора Арахамія все ж був помічений у віп-ложі разом із Коломойським, Віктором Ляшком, Олегом Немчіновим та іншими почесними гостями.

"Він сказав: "Зараз я до тебе підійду — і тобі потрібно буде декларуватися", а я йому кажу: "Не поспішайте, ще пара тижнів є — можна не декларуватися". Обмінялися жартами про закон про олігархів", — сказав Арахамія.

Законопроект про деолігархізацію був зареєстрований у Верховній Раді з ініціативи Володимира Зеленського. Згідно з формулюванням Мін'юсту, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є монополістом на загальнодержавному товарному ринку і володіє активами, які перевищують 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Раніше ми повідомляли, що Ігор Коломойський, прокоментував своє можливе потрапляння до реєстру олігархів. Він сказав, що "морально готовий" до цього.